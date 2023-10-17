بحضور محافظ جنوب سيناء انطلاق المؤتمر الدولي الأول لكلية السياحة والفنادق

انطلقت اليوم الثلاثاء، فعاليات المؤتمر الدولي الأول لكلية السياحة والفنادق - جامعة مدينة السادات، بمدينة دهب بجنوب سيناء، وذلك خلال الفترة من 17 حتى 20 أكتوبر الجاري، تحت رعاية الدكتور محمد عاشور، وزير التعليم العالي، والبحث العلمي، والدكتورة شادن معاوية، رئيس جامعة مدينة السادات، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، وبرئاسة الدكتورة نهى عثمان عزمي، عميد كلية السياحة والفنادق، ومقرر المؤتمر أماني رفعت، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث.

وبحضور محافظ جنوب سيناء، وزير السياحة والطيران والموانئ السابق بدولة سيشل، الدكتورة غادة شلبي، نائب وزير السياحة والآثار، والدكتور مصطفى الوزيري، الأمين العام لمجلس الآثار الأعلى، والدكتور ميكي نلسون، عالم المصريات.

وتتعدد المحاور التي يغطيها المؤتمر تتضمن أغلب المستجدات في تخصصات الدراسات السياحية وإدارة الفنادق والإرشاد السياحي والتراث. وتضمن 6 محاور رئيسية وهم: محاور تطبيقات التحول الرقمي واقتصاد المعرفة في صناعة السياحة والضيافة والتراث والآثار. ويتضمن:

1- التكنولوجيا الحديثة في مجال السياحة والفنادق والآثار، "البيانات الضخمة، التحول السحابي، انتر نت الاشياء، الميتافيرس"

2- تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية.

3-التحول الرئيسي في مجال السياحة والفنادق والآثار.

4- المنصات التعليمية واستراتيجية التعليم عن بعد.

5- التسويق الإلكتروني.

6- البرامج التدريبية الإلكترونية.

7- تطبيقات الذكاء الإصطناعي في صناعة السياحة والفنادق والآثار.

8- العملات المشفرة وتأثرها على السياحة.

ومحور استدامة الخدمات السياحية والضيافة، ويتضمن: الاستدامة البيئية، والتحول نحو الأخضر ، وتأثيرها على المجال السياحي، دور الإعلام في نشر الوعي السياحي والأثري، دور كليات السياحة والفنادق في نشر الوعي الثقافي والأثري، التوازن البيئي وتشجيع إقامة الفنادق البيئة.

ومحور التغيرات المناخية وتأثيرها على المواقع الأثرية والتراثية، ويتضمن : التأثيرات البيئية والمناخية على صناعة السياحة في مصر والعالم ،التأثيرات المناخية وتأثيرها على قرار السفر للمقاصد السياحية، العمارة البيئة بين الماضي والحاضر، إدارة الموارد المائية و الطاقة في الصناعة .

ومحور حفظ وإدارة المواقع الأثرية والتراثية في عالم متغير، ويتضمن الأثار والحضارة والتراث في الشرق الاوسط والعالم، إحياء الحرف الصناعية والتراثية، إدارة مواقع المحميات الطبيعية والمواقع الأثرية، إدارة وتطوير المناطق الأثرية، وسائل الحماية والأمان في المواقع الأثرية والمتاحف،.

ومحور التكامل الاقتصادي والسياحي لمستقبل أفضل، ويتضمن: ريادة الأعمال في صناعة السياحة والضيافة، التكتلات الإقتصادية وتأثيرها على حركة السياحة، الاستثمارات السياحية والفندقية وتأثيرها على التكامل السياحي، أثر التكامل الاقتصادي العربي على تنمية السياحة البيئية، والسياحة من أجل السلام والتصالح.

ومحور التعليم السياحي في عصر المعلوماتية، ويتضمن: الدور التربوي لنشر الوعي السياحي لدى الطلاب، الاستراتيجيات الحديثة للتعليم والتعلم في مجال السياحة.

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