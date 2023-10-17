عمر الحريري.. قدم البطولة في فيلم واحد ويوسف وهبي فتح له باب السينما

وافق الأمس ذكرى وفاة الفنان القدير عمر الحريري، والذى تميز بروحه المرحة وأدوارة المختلفة والمميزة بين الكوميدى والتراجيدى، فكان الضمير اليقظ فى مسرحية "شاهد ماشفش حاجة"، وشارك في العديد من الأعمال، ليحفر بها أسمه في تاريخ السينما.

عمر الحريري موهوب من الصغر

عُرف عمر الحريري بموهبته التي ولدت معه منذ الصغر، حيث عمل بفرقة زكى طليمات عام 1947 قبل إلتحاقه بالمعهد العالى لفن التمثيل العربى، ولفت نظر الفنان يوسف وهبى بموهبته الفنية، فألحقه بالعمل فى فرقة رمسيس وساهم بعدها فى أداء أدوار متميزة فى مسرحيات، مثل: راسبوتين، بائع الساعات، كرسى الاعتراف.

وأعطى يوسف وهبى عمر الحريري فرصة الظهور لأول مرة فى السينما فى فيلم "كرسي الاعتراف"، وكان بطولة يوسف وهبي وفاتن حمامة وسراج منير ونجمة إبراهيم، ومجموعة آخرى من الفنانين، وكان فيلم "أغلى من عينيه" الوحيد الذى قام فيه بالبطولة من إخراج عز الدين ذو الفقار الذى منحه البطولة المطلقة، وشارك معه مجموعة من الفنانين الكبار أبرزهم: سميرة أحمد، حسين رياض، سميحة أيوب، ثريا فخري، عباس رحمي.

قدم عمر الحريرى خلال مشواره المسرحي 32 مسرحية كان آخرها مسرحية " سكر هانم " عام 2010 بنفس الاسم الذى قدمه في السينما، أما بالنسبة للأفلام، فقدم 200 فيلم وآخرهم كضيف شرف في " الرجل الغامض بسلمته ".