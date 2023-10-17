إيقاف لاعب يوفنتوس لمدة 12 شهرًا بسبب المراهنات

قرر الاتحاد الإيطالي كرة القدم، إيقاف نيكولو فاجيولي لاعب يوفنتوس لمدة 12 شهرًا بسبب قضية المراهنات.

وكشف الاتحاد الإيطالي أن خطة إيقاف فاجيولي تنقسم إلى قسمين بحيث سيتعرض للإيقاف لمدة 7 أشهر كاملة وخمسة أخرين كخطة علاجية على أن يتم احتساب التوقف من بداية 1 نوفمبر المقبل 2023 إلى 1 نوفمبر 2024.

واعترف فاجيولي بإدمانه على القمار قبل استجوابه من مكتب المدعي العام في تورينو والاتحاد الإيطاليـ ويغيب اللاعب عن يوفنتوس والمنتخب الإيطالي خلال الفترة المتبقية من موسم 2023-24 على الأقل.

وشارك فاجيولي صاحب 22 عاما مع يوفنتوس في 6 مباريات في الموسم الحالي بالدوري الإيطالي وشارك في صناعة هدف واحد، كما شارك أيضًا في مباراة دولية واحدة مع منتخب إيطاليا، في نوفمبر 2022.

وشهدت الفترة الأخيرة تحقيقات واسعة من جانب السلطات الإيطالية بشأن أنشطة المراهنات غير القانونية والتي طالت عدد من لاعبي الدوري الإيطالي على رأسهم فاجيولي وساندرو تونالي ونيكولو زانيولو.

ومن المقرر أن يحقق الاتحاد الإيطالي مع ساندرو تونالي ونيكولو زانيولو من قبل المدعين العامين في تورينو والاتحاد الإيطالي قبل نهاية الأسبوع أو من 23 أكتوبر الحالي.