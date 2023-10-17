محافظ جنوب سيناء يتفقد ممشى" أهل مصر" بمدينة الطور

تفقد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، خلال جولة تفقدية له اليوم الثلاثاء، بمدينة طور سيناء ممشى أهل مصر، في إطار متابعته الميدانية للمشروعات الجارية على أرض المحافظة.

وأشاد محافظ جنوب سيناء بأعمال النظافة والتجميل بالممشى، ووجه بالتطوير المستمر للمشى وظهوره دائمًا بالمظهر اللائق أمام أهالي المدينة والزائرين، ووجه بضرورة تنوع الأنشطة بالمنطقة المحيطة، باعتباره رئة ومساحة للتنزه والترفيه.

وأيضًا ضرورة الاستفادة من كافة المناطق المحيطة بالممشى، مثل شاطئ المدينة، والكورنيش، وجه المحافظ خلال التفقد بإعادة تخطيطها، وأعمال زراعات ولاند سكيب، وتوسعة ميدان النصب التذكاري ليكون مناسبًا للمناسبات القومية المختلفة.

رافق المحافظ خلال الجولة اللواء أحمد الإسكندراني السكرتير العام، واللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد، واللواء محمود عيسى، مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة، ومبروك الغمريني، رئيس مدينة طور سيناء.

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