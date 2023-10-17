دلال أبو آمنة | الفلسطينية التي جمعت بين الطب والغناء

حالة من الاستنفار الفلسطيني بعد اعتقال المطربة دلال أبوآمنة، لتضامنها مع وطنها فلسطين في حربه الضارية مع جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

اعتقال دلال أبوآمنة واستنفار فلسطيني قوي:

قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي باعتقال دلال أبوآمنة، بعد ساعات قليلة من منشور تضامنها مع القوات الفلسطينية في حربها مع إسرائيل.

في هذا الصدد نسطر في السطور الآتية معلومات عن حياة الفنانة دلال أبوآمنة الفنية والشخصية:

ولدت دلال أبوآمنة في 9 إبريل عام 1983 بمدينة الناصرة، التي تقع شمال فلسطين، ودرست الدكتوراه في علوم الدماغ، بدأت الغناء في سن الرابعة، إذ شاركت في مسابقة أميرة الربيع ونالت حينها اللقب عن أغنية «مريم مريمتي» عام 1987.

عرفت دلال أبوآمنة بمناصرتها القوية لوطنها فلسطين، وأعادت الأغنية الشهيرة “زهرة المدائن” للسيدة فيروز بصوتها في 2017، طبقًا لمشروعها الفني الذي يقوم على إعادة تقديم المادة التراثية الفلسطينية بصيغة غنائية وموسيقية جديدة.

دلال أبوآمنة متزوجة من طبيب العيون والشاعر والمنتج عنان عباسي ولديها منه طفلين لورا وهشام، دخلت دلال أبوآمنة عالم الفن والغناء في عمر الـ16 وتميزت بتقديم أغنيات الهوية الفلسطينية بصوتها المميز.