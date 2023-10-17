خطوات الاعتراض على مبلغ حساب المواطن بعد دفعة أكتوبر 2023

الاعتراض على برنامج حساب المواطن.. بحث عنه الكثير من المستفيدين من دعم حساب المواطن الشهري، بعد إعلانه الموعد المحدد لصرف الدعم للمتقدمين بطلب اعتراض على نتائج الأهلية الأخيرة وتم قبول اعتراضهم وذلك بعد إيداع دفعة شهر أكتوبر الجاري في اليوم العاشر من الشهر.

وأجاب برنامج حساب المواطن متمثل في خدمة المستفيدين الخاصة به عبر موقع التواصل الاجتماعي "إكس" تويتر سابقًا، على أحد أسئلة المتابعين حول موعد صرف الدعم لمن تقدم باعتراض على نتائج الأهلية وحصل على القبول، والذي جاء فيه:"أنا رفعت اعتراض على الأهلية الخاصة بي وتم الموافقة عليها بس ما تم ايدع المبلغ ليه؟"، لترد قائلة:" في حال تمت الموافقة على الاعتراض بعد تاريخ 10 أكتوبر الجاري سيتم دراسة حالة الأهلية وإبلاغك باستيفائك لشروط الأهلية من خلال حسابك "دراسة الأهلية" ضمن دورة الأهلية لشهر ديسمبر المقبل".

خطوات الاستعلام عن سبب عدم الأهلية

يشار إلى إن تقديم الاعتراض يأتي بعد ظهور حالة الأهلية "غير مؤهل" حيث يقوم المعترض بالتالي:

- التوجه لتقديم اعتراض على أسباب عدم الأهلية الظاهرة من خلال دراسة الأهلية.

- الدخول إلى أسباب عدم أهلية العائل.

- تقديم اعتراض وإرفاق المستندات إن وجدت.

ويكون ذلك بعد تحديث البيانات طبقًا لسبب عدم الأهلية في مدة أقصاها 90 يومًا من تاريخ صدور نتيجة الأهلية.

وفي سياق أخر تم تطبيق المحددات الجديدة على دفعة أكتوبر الجاري، والتي تتمثل في تعديل حد الدخل المانع من الدعم إلى 20 ألف ريال وتعديل معدل الإعفاء من التناقص في الدعم إضافة إلى تحديد حد أقصى للدعم الشهري يصل إلى 2088 ريالًا للأسرة التي يصل عددها إلى 6 أفراد منهم 3 تابعين دون سن الـ18عامًا.

الاعتراض على مبلغ برنامج حساب المواطن

كما يمكن الاعتراض على مبلغ حساب المواطن في حالة كانت الدفعة صفر أو ناقصة ويتم الاعتراض من خلال الدفعات المالية بحسب الخطوات التالية: