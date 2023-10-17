يوم تدريبى بزراعة البحيرة عن المفترس الأكاروسى للفراولة

عقد بمديرية الزراعة بالبحيرة، يوم تدريبى عن المفترس الأكاروسى، ودورة فى خفض الإصابة الحشرية فى الفراولة ، وذلك فى إطار بروتوكول التعاون المشترك بين الإدارة المركزية للبساتين والإدارة المركزية لمكافحة الآفات بوزارة الزراعة، وذلك بحضور المهندس موفق محمود سارى وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة.

وأكد وكيل الوزارة، أن المفترس الأكاروسي يعرف بأنه حيوان صغير جدًا يصعب رؤيته بالعين المجردة، ويتميز بوجود بقعتين بنيتين على السطح الظهري، يتم جلبه من الخارج وتربيته بنجاح بأعداد كبيرة، ونجح استخدامه كأحد عوامل المكافحة البيولوجية للعنكبوت الأحمر ،ويتميز بعدم وجود أضرار له على الطبيعة، ويحافظ على البيئة والقائمين بالعمل، والمحصول الناتج بعد إطلاقه آمن على صحة الإنسان، ومرغوب في الأسواق المحلية والتصديرية، ويمكن إطلاقه علي النباتات في الحقول المفتوحة أو داخل صوب أو تحت أنفاق بلاستيك، وان استخدام هذه البدائل التي تعتبر صديقة للبيئة وبالأخص هذا الحيوان الذي يساهم بشكل كبير في تقليل نسبة استخدام المبيدات الحشرية في حقول الفراولة، فضلًا على أنه يحافظ على البيئة والقائمين بالعمل.

وأفاد المهندس محمود عبد المجيد هليل مدير عام الزراعة، انه حتى الآن تم زراعة 9475 فدان بمركز كوم حمادة ، و 489.9 فدان بمركز الدلنجات ، و 81.8 فدان بمركز ايتاى البارود باجمالى 10045.17 فدان فراولة من أصناف فلوريدا ، فستيفال ، فورتونا ، وجميع الزراعات فريش ، وأثناء مرور لجان المديرية على تلك الزراعات تلاحظ أن جميع المساحات التى تم زراعتها بشتلات طازجة ( فريش )، وذلك على مصاطب بمعدل 4 صفوف على المصطبة الواحدة وطريقة الرى بالتنقيط ، وانه جارى إجراء عملية الترقيع للشتلات الجافة وخاصة فى صنف فلوريدا نظرا لزراعته مبكرا حيث يتأثر بارتفاع درجات الحرارة ، وجارى أيضا قيام المزارعين بنقاوة الحشائش يدويا ،كما تم شد البلاستيك على المصاطب " عملية المالش " وذلك للمساحات التى تم زراعتها مبكرا ، وجارى قيام المزارعين بعمليات الرى والتسميد الازوتى والفسفورى والبوتاسى .

واستعرضت المهندسة ولاء أنور عيسى مدير إدارة البساتين ، التوصيات الفنية التى تمت بناء على توصيات الإدارة المركزية للبساتين وتعليمات وكيل الوزارة ، ومدير عام الزراعة ، وهى غمر شتلات الفراولة قبل الزراعة فى محلول مطهر فطرى مكون من " ريزوليكس و توبسن و ريدوميل بمعدل 2 جرام / لتر و 1.5 جرام / لتر و 2.5 جرام / لتر ماء " على الترتيب للوقاية من أعفان الجذور ، الاهتمام بعملية الرى وعدم التعطيش وإحكام الرى خلال التزهير والعقد ، الاهتمام بالتسميد المتوازن مع العناية بالتسميد البوتاسى لتحسين خواص الثمار ، وضع عدد 5 خلايا نحل / فدان وذلك لكفاءة عملية التلقيح والإخصاب وعدم حدوث تشوهات للثمار ، الرش بالكبريت الميكرونى مرة كل عشرة أيام بمعدل 250جرام / 100 لتر ماء للوقاية من الإصابة بالبياض الدقيقى والعنكبوت الأحمر ، مداومة المرور وفحص الشتلات وذلك لاكتشاف اى إصابات بالآفات الحشرية أو الأمراض الفطرية فى بدايتها والتعامل معها بالمبيدات الموصى بها من قبل وزارة الزراعة ، بالإضافة إلى الاهتمام بالنظافة العامة للمزرعة ومقاومة الحشائش .