نقيب الصحفيين: الإعلام الغربي يتبنى روايات مزورة حول الأزمة في فلسطين (فيديو)

قال الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، إن الإعلام الغربي يتبنى روايات مزورة حول الأزمة في فلسطين وقصف غزة، مشبرا إلى أن الإعلام وتحول إلى إعلام حربي للجيش الإسرائيلي.

الإعلام الغربي يرتكب جريمة كبيرة في تعامله مع ما يحدث في فلسطين

وأضاف نقيب الصحفيين خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علية ببرنامج «حضرة المواطن»، على فضائية «الحدث اليوم»، مساء اليوم الاثنين، الوضع في قطاع غزة مؤسف، و التيار العام في الإعلام الغربي يرتكب جريمة كبيرة في تعامله مع ما يحدث الآن في فلسطين وغزة، عبر ترويجه للأكاذيب والقصص المضللة.

وأكد نقيب الصحفيين أن رجال السياسة الكبار في الغرب خرجوا لترويج تلك الأكاذيب، كما أن البيت الأبيض تورط في تلك المشكلة، بلفتا إبى أن ذلك يعود إلى تعرض إسرائيل لضربة كبيرة مهددة لمستقبلها؛ تطلبت توفير مناخ لاستهداف كل مقاوم على أرض فلسطين وكل مدافع عن حقه.

ولفت إلى أن الإعلاميين الغربيين المتورطين في تلك الحملة، شاركوا في قتل واستهداف الشعب الفلسطيني والصحفيين، مشيرًا إلى أننا أمام إعلام شكّل أزمة حقيقية.

وقال قال الدكتور نبيل عمرو وزير الإعلام الفلسطيني السابق، إن قمة القاهرة للسلام تعتبر أفضل ما حدث لمعالجة ما يجري في غزة، وسوف يتطور في القاهرة ليعالج القضية الفلسطينية برمتها.

وأضاف خلال مداخلة غبر سكايب مع قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الحرب ستنتهي وستبقى غزة وستظل القضية الفلسطينية في مكانها، بالتالي ما اقترحته القاهرة أعطى الأمور أمرها الطبيعي، وليست مسألة مساعدات أو دعم مالي.

ولفت إلى أن مصر سئمت والعالم سئم من وجود معركة صغيرة كل شهر في قطاع غزة، والعالم أصبح مهيأ لدعوة مثل مؤتمر القاهرة، والعالم في حاجة إلى فتح مسار سياسي جديد بدل المسارات التي فشلت.

ولفت إلى أن الولايات المتحدة والعالم أكلت الرواية الإسرائيلية على عماهم، لكن مع الوقت بدأت تتضح الحقائق، أيضا الجهد العربي في توضيح الحقائق في كل دول العالم أتى بنتائج إلى حد ما، فتحول الدفاع عن النفس إلى انتقام وحرب إبادة لن ينطلي على العالم أجمع.