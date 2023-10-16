الإثنين 16 أكتوبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

حملة على أسواق المنيا لمتابعة مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية

الحملات التموينية
الحملات التموينية

شدد اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا  ، على ضرورة المتابعة المستمرة على الأسواق ،  للتأكد من التزام التجار بمبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية "السكر، الزيت، العدس، الفول، الجبن، الألبان، المكرونة والأرز" بنسب تصل إلى 30% إلى جانب خفض أسعار الدواجن الحية والمجمدة والبيض بنسبة 15% ، وذلك للتخفيف عن كاهل المواطنين، وخلال المتابعة اليومية للأسواق والمحال التجارية.

 

ووجه محافظ المنيا بإطلاق حملة مفاجئة اليوم الإثنين قادها اللواء ياسر عبد العزيز السكرتير العام للمحافظة ، رافقه خلالها الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا ، وممثلي مباحث التموين، واللواء هانى بدوى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا وتفقدوا عدد من السلاسل التجارية ، والمحال والسوبر ماركت والهايبر ماركت بمدينتى المنيا والمنيا الجديدة ، للتأكد من الإلتزام بمبادرة تخفيض الأسعار ، والإعلان عن سعر كل سلعة بشكل واضح للمواطنين ، كما تم التأكد من توافر السلع وعدم احتكار ، او اخفاء السلع بغرض التلاعب بأسعارها ، وكذلك الاطمئنان على صلاحية المنتجات وجودتها ، للحفاظ على صحة المواطنين.

وأكد سكرتير عام المحافظة، على التزام كافة الجهات المعنية بالتوجيهات المشددة ، لمحافظ المنيا بإحكام الرقابة على الأسواق،  والإلتزام بمبادرة تخفيض الأسعار ، والتصدى لأى صور لاحتكار السلع الغذائية ، وخاصة السلع الأساسية أو المغالاة فى أسعارها، علاوة على التأكد من مطابقتها للمواصفات والاشتراطات الصحية.

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