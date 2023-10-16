حملة على أسواق المنيا لمتابعة مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية

شدد اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا ، على ضرورة المتابعة المستمرة على الأسواق ، للتأكد من التزام التجار بمبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية "السكر، الزيت، العدس، الفول، الجبن، الألبان، المكرونة والأرز" بنسب تصل إلى 30% إلى جانب خفض أسعار الدواجن الحية والمجمدة والبيض بنسبة 15% ، وذلك للتخفيف عن كاهل المواطنين، وخلال المتابعة اليومية للأسواق والمحال التجارية.

ووجه محافظ المنيا بإطلاق حملة مفاجئة اليوم الإثنين قادها اللواء ياسر عبد العزيز السكرتير العام للمحافظة ، رافقه خلالها الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا ، وممثلي مباحث التموين، واللواء هانى بدوى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا وتفقدوا عدد من السلاسل التجارية ، والمحال والسوبر ماركت والهايبر ماركت بمدينتى المنيا والمنيا الجديدة ، للتأكد من الإلتزام بمبادرة تخفيض الأسعار ، والإعلان عن سعر كل سلعة بشكل واضح للمواطنين ، كما تم التأكد من توافر السلع وعدم احتكار ، او اخفاء السلع بغرض التلاعب بأسعارها ، وكذلك الاطمئنان على صلاحية المنتجات وجودتها ، للحفاظ على صحة المواطنين.

وأكد سكرتير عام المحافظة، على التزام كافة الجهات المعنية بالتوجيهات المشددة ، لمحافظ المنيا بإحكام الرقابة على الأسواق، والإلتزام بمبادرة تخفيض الأسعار ، والتصدى لأى صور لاحتكار السلع الغذائية ، وخاصة السلع الأساسية أو المغالاة فى أسعارها، علاوة على التأكد من مطابقتها للمواصفات والاشتراطات الصحية.