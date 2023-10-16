سكرتير عام البحر الأحمر يناقش استعدادات استضافة بطولة Iron Man

نيابة عن اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر ، عقد اللواء محمد البنداري سكرتير عام المحافظة إجتماعا تنسيقيا لمناقشة استعدادات المدينة الساحلية لاستضافة فعاليات بطولة iron Man بحضور العديد من القيادات التنفيذية والجهات المعنية المشاركة في تنظيم الحدث .

وخلال كلمته أكد السكرتير العام علي أهمية التنسيق المستمر بين كافة الجهات المعنية حتي يخرج الحدث بالشكل اللائق والمشرف ، مشدداً علي رفع درجة الاستعداد القصوي بجميع الجهات ، مشيرا أن هذه البطولة تقام للعام الثالث علي التوالي بمدينة الغردقة تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة ، وتهدف إلى تنشيط حركة السياحة بالمحافظة .

تعد سلسلة سباقات IRON MAN هى السلسلة الأولى والرائدة فى العالم لمسابقات الترياثلون ، حيث تقام فعاليات البطولة للعام الثالث توالياً بمنطقة سهل حشيش خلال الفترة من 1 _ 4 نوفمبر المقبل ، ومن المتوقع مشاركة 600 متسابق من 52 دولة ، تتراوح اعمارهم بين 18 عاما و 72 عاما ، ويتمثل الحدث فى سباق للسباحة لمسافة 2 كيلو ، سباق دراجات لمسافة 90كيلو ، و ركض لمسافة 21 كيلو .