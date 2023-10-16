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الإثنين 16 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

سكرتير عام البحر الأحمر يناقش استعدادات استضافة بطولة Iron Man

الاجتماع
الاجتماع

نيابة عن اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر ، عقد اللواء محمد البنداري سكرتير عام المحافظة إجتماعا تنسيقيا لمناقشة استعدادات المدينة الساحلية لاستضافة فعاليات بطولة iron Man  بحضور العديد من القيادات التنفيذية والجهات المعنية المشاركة في تنظيم الحدث  .

وخلال كلمته أكد السكرتير العام علي أهمية التنسيق المستمر بين كافة الجهات المعنية حتي يخرج الحدث بالشكل اللائق والمشرف ، مشدداً  علي رفع درجة الاستعداد القصوي بجميع الجهات ، مشيرا أن هذه البطولة تقام للعام الثالث علي التوالي بمدينة الغردقة تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة ، وتهدف إلى تنشيط حركة السياحة بالمحافظة .

تعد سلسلة سباقات IRON MAN   هى السلسلة الأولى والرائدة فى العالم لمسابقات الترياثلون ، حيث تقام فعاليات البطولة للعام الثالث توالياً بمنطقة سهل حشيش خلال الفترة من 1 _ 4 نوفمبر المقبل  ، ومن المتوقع مشاركة 600 متسابق من 52 دولة ، تتراوح اعمارهم بين 18 عاما و 72 عاما ، ويتمثل الحدث فى سباق للسباحة لمسافة 2 كيلو ، سباق دراجات لمسافة 90كيلو ، و ركض لمسافة 21 كيلو .

الاجتماع 

 

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