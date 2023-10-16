المخرج خيري بشارة في لقاء سينمائي مفتوح بمعرض زايد

يُقدم معرض زايد للكتاب في دورته التاسعة، لقاء سينمائي مميز مع المخرج الكبير خيري بشارة، وذلك ضمن برنامج النشاط الثقافي للمعرض هذا العام.



خيري بشارة في معرض زايد للكتاب 2023



يقام اللقاء السينمائي مع خيري بشارة يوم الخميس 19 أكتوبر داخل قاعة النشاط الثقافي في المعرض، ويديره الكاتب سيد محمود.

المخرج خيري بشارة

جوائز خيري بشارة

حصل خيري بشارة على العديد من الجوائز أهمها: جائزة الفكرة عام 1975 عن فيلمه “صائد الدبابات” في مهرجان الأفلام التسجيلية والقصيرة، وأيضًا حصل على جائزة السيناريو والإخراج عن عدة أفلام في عامي 1976 و1977، فضلًا عن حصوله على جائزة الدولة التشجيعية في الفنون من المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية.

خيري بشارة مخرج فيلم آيس كريم في جليم

كانت أهم الأعمال السينمائية لـ خيري بشارة من خلال فيلم “آيس كريم في جليم”، من إنتاج عام 1992 بطولة عمرو دياب، سيمون، جيهان فاضل، أشرف عبد الباقى، عزت أبو عوف، حسين الإمام، علاء ولى الدين، على حسنين، حسام حسنى، هشام نزيه، إخراج خيرى بشارة، سيناريو محمد المنسى قنديل ومدحت العدل، ويتناول العمل قصة طموح شاب يحلم بالغناء والشهرة، لكن تواجهه العديد من العقبات فى سبيل تحقيقه لذلك.