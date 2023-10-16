تحصين 28 ألف رأس أغنام وماعز ضد طاعون المجترات الصغيرة في كفرالشيخ

تابع محافظ كفرالشيخ اللواء جمال نورالدين، الاثنين حملات وقوافل مديرية الطب البيطري في مدن ومراكز المحافظة من تحصين 28 ألف رأس أغنام وماعز ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة.

قال مدير عام الطب البيطري بكفر الشيخ الدكتور محمد بشار إن حملات تحصين الأغنام والماعز ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة، مستمرة بمدن وقرى محافظة كفر الشيخ، .

أكد بشار تحصين 28 ألف رأس أغنام وماعز ، وأن غرفة العمليات بالمديرية والإدارة البيطرية ستتابع أعمال الحملة، مع بتكثيف الحملات البيطرية لحماية الثروة الحيوانية وتقديم الدعم الارشادي لمربى الماشية.