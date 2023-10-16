مجلس شئون التعليم والطلاب بجامعة الإسكندرية يستعرض الخطة الزمنية للعام الجامعى

ناقــش مجلــس شئــون التعليــم والطلاب خلال انعقاده صبـاح اليـوم برئاســة الدكتـــــــور على عبد المحسن القائم بأعمال نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب، الخطة الزمنية لسير الدراسة للعام الجامعي 2023/2024 وفقاً لقرار المجلس الأعلى للجامعات خلال الفصل الدراسي الاول والذى بدأ فى 30 سبتمبر الماضى ويستمر إلى 4 يناير 2024 ، على أن تكون إجازة الفصل الدراسى الأول خلال الفترة من 27 يناير 2024 وحتى 8 فبراير 2024 ويبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم 10 فبراير 2024 ويستمر حتى 30 مايو 2024 وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني خلال شهر يونيو 2024 وفقاً لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية وذلك طبقاً للتفصيلات الواردة فى مقترح التقويم التقريبى السنوى الوارد من المجلس الأعلى للجامعات.

وأكد الدكتور على عبد المحسن على السادة وكلاء الكليات بضرورة الالتزام بتوجيهات تطوير معاملها حيث يعد هذا العام الجامعى عام التحديث لأجهزة المعامل لمرحلة البكالوريوس بالجامعة حيث سيتم تحديث المعامل في كليات القطاع الطبي والعلمي والتكنولوجي ومعامل اللغات والكمبيوتر لقطاع العلوم الإنسانية.

كما وافق المجلس على اقتراح تقدم كلية التربية للطفولة المبكرة للاعتماد البرامجى لبرنامج "إعداد أخصائي التدخل المبكر فى مجال التربية الخاصة لمرحلة الطفولة المبكرة".

شهد المجلس عرض تقديمي من الدكتور سامح نخلة مدير مركز القياس والتقويم بجامعة الإسكندرية تناول الخطة الزمنية لأعمال القياس والتقويم بالمركز خلال العام الدراسي الحالي الذى يتضمن اعداد خطة التدريب بكل كلية التى تشمل التقويم التكوينى، جدول المواصفات المقياس المتدرج، سياسات الشفوى والعملى وبداية مشروع مؤشرات تقويم الإرشاد الأكاديمي بكليات الجامعة الذى يتضمن مشروعات تقويم الإرشاد الأكاديمي بكليات الجامعة، بنوك الأسئلة لجامعة الإسكندرية ،الحوكمة الأكاديمية.