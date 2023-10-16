مد فترة التقديم في مسابقة "المواهب الذهبية" لهذا الموعد

مدت اللجنة التنفيذية لمسابقة المواهب الذهبية لذوي الهمم بنسخنها السادسة، فترة استقبال الأعمال المشاركة بالمسابقة حتى ٢٣ أكتوير الجارى، وذلك بعد مشاركة وزارة التربية والتعليم وبداية العام الدراسى الجديد، لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من أبنائنا من أصحاب الهمم من جميع محافظات مصر، للمشاركة فى المسابقة.

يشار إلى أن المسابقة ينظمها قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور وليد قانوش رئيس قطاع الفنون التشكيلية والقائم بأعمال رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، بالتعاون مع جمعية "البلد اليوم" للتنمية الاقتصادية والاجتماعية برئاسة الدكتور محمد عبد الغنى .

وأكدت الدكتورة هادية صابر، نائب رئيس الجمعية، أن المسابقة تقام ‏فى فروع الغناء الفردي والغناء الجماعي والعزف الموسيقي والإستعراض، وإضافة مجالين جديدين هذا العام وهما الفن التشكيلي (الرسم) والإنشاد، لكل أنواع الإعاقات، ويشترط أن يكون المتسابق مصرى الجنسية، ويقدم المتسابق اسطوانة DVD تحتوي على أحد أعماله الفنية فى حدود ٣ دقائق، وفى حالة الإشتراك إلكترونيًا يتم التسجيل بالفيديو لهذه الأعمال على موقع قطاع الصندوق والصفحة الرسمية لمسابقة المواهب الذهبية.

يحق للجمعيات والمؤسسات والهيئات الخاصة والحكومية المشاركة فى المسابقة‎، ويشترط إحضار المتسابق الآلة الموسيقية فى اختبارات العزّف الموسيقى، ويتم عمل اختبارات أبناء المحافظات فى أقرب مركز لهم، سيتم الإعلان عن هذه المراكز بعد إنتهاء عملية الفرز.

يحصل جميع المتسابقين على شهادات مشاركة، وتقدم جوائز مالية للفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في كل فرع من فروع المسابقة وميدالية وشهادة تقدير .

‏استمارة الإشتراك فى المسابقة مجانية ويمكن الحصول عليها من مقر قطاع صندوق التنمية الثقافية بالأوبرا، ومركز إبداع طلعت حرب بالسيدة نفيسة، ومقر جمعية البلد اليوم ( 10 ش المتوكل على الله – الزيتون ) .

كما يمكن ملء الاستمارة إلكترونياً من خلال صفحة الجمعية أو صفحة المسابقة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.