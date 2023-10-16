أحمد خالد حسانين: تطوير قطاع الناشئين أولوية في الزمالك

أكد أحمد خالد حسانين، المرشح على عضوية مجلس الزمالك، أن قائمة حسين لبيب سوف تستعين بخبرات أشخاص من الخارج لخدمة الزمالك حال النجاح في الإنتخابات المقبلة.



وقال أحمد خالد حسانين في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "قائمة حسين لبيب سوف تستعين بخبرات من خارج المجلس الجديد، حال نجاحها، وذلك لخدمة نادي الزمالك"

وأضاف: "تطوير قطاع الناشئين أولوية بالنسبة لنا، وهذا جزء من هوية النادي"

وعن استبعاد حسام المندوه قال: "لما اتعاملت معاه منظم جدا ومثقف جدا والسيرة الذاتية بتاعته قوية جدا، وعنصر أساسي في القائمة".

قائمة حسين لبيب تعلق على إستبعاد المندوه من إنتخابات الزمالك

من ناحية أخرى أصدرت قائمة حسين لبيب “القائمة الموحدة” المرشح لمنصب رئيس نادي الزمالك في الإنتخابات المقبلة بياناً للتعليق على قرار إستبعاد حسام المندوه المرشح لمنصب أمين الصندوق.

وجاء نص بيان القائمة على النحو التالي: " الساده جماهير واعضاء نادي الزمالك الحبيب

تابعت القائمه الموحده المرشحه لانتخابات مجلس اداره نادي الزمالك بكل اهتمام ما صدر اليوم من احكام قضائيه تخص العمليه الانتخابيه وفي هذا السياق نؤكد علي مايلي

1- لدينا التزام جازم وحقيقي بالاحترام المطلق لاحكام القضاء وعدم تناول مضمونها او التعليق عليها الا في حدود القانون

2- .كان و لا يزال لدينا ثقه مطلقه في سلامه الموقف القانوني لجميع مرشحي القائمه وهو ما اكده الاغلب الاعم من تلك الاحكام والتي اكدت كذب وبهتان كل ما حاول البعض الترويج له من مغالطات

3- الحكم الصادر بشأن الدكتور حسام المندوه المرشح لمنصب امين الصندوق هو حكم غير نهائي وصدر في الشق المستعجل من الدعوي ولم يتم الفصل في الشق الموضوعي وجاري اتخاذ اجراءات الطعن عليه وطلب ايقاف تنفيذه وفقا للقانون

٤- تؤكد القائمه دعمها التام للاستاذ الدكتور حسام المندوه باعتباره مرشحها الوحيد على منصب امين الصندوق وندعوا الجميع لتحري الدقه وعدم التعاطي مع اي اشاعات او اخبار كاذبة في هذا السياق

وأخيراً نتطلع الي التفاف محبي النادي واعضاء الجمعيه العموميه ودعم القائمه الموحده لتحقيق الامل وليبقي الزمالك اولاً ".