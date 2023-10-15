دعوات بمقاطعة كارفور.. والشركة تتبرع بـ 30 مليون جنيه للهلال الأحمر

طالب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بمقاطعة عددًا من المطاعم العالمية والمتاجر الشهيرة، منها كارفور، لدعمها سلطات الاحتلال في عملية طوفان الأقصى.

أعلنت رسميًا سلسلة متاجر كارفور إسرائيل، عن تقديم المساعدة لقوات الاحتلال الإسرائيلي.

وردًا على هذه الحملات أصدرت شركة "ماجد الفطيم"، التي تملك وتدير كارفور في مصر، بيانًا، قالت فيه: "في ظل التطورات الأخيرة التي تشهدها المنطقة، تقود شركة "ماجد الفطيم" حملة تبرعات بالتعاون مع الهلال الأحمر المصري بهدف توفير الدعم والإغاثة للمدنيين الفلسطينيين المتضررين من النزاع الحالي".

كارفور تتبرع بـ 30 مليون للهلال الأحمر

كما التزمت شركة "ماجد الفطيم" أيضاً بالمساهمة بمبلغ 30 مليون جنيه للهلال الأحمر المصري لشراء المستلزمات الطبية والأدوية والإمدادات الغذائية اللازمة. يمكن لعملائنا الكرام التبرع من خلال مبادرة "باقي الفكة" وصناديق التبرعات داخل متاجر كارفور ليتم إرسالها إلى الهلال الأحمر المصري.