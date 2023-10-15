شرب الماء الدافئ بعد الإصابة بفيروسات الجهاز التنفسي ينظف الجسم من الأمراض

نصحت الطبيبة إيكاترينا كاشوخ أنه لاستعادة الجسم بعد الإصابة بفيروسات الجهاز التنفسي الحادة، يجب عليك أيضًا شرب الماء الدافئ والنظيف.

وقالت الدكتورة كاشوخ إنه عند الإصابة بالعدوى الفيروسية التنفسية الحادة، من المهم دائمًا مدى تعافي الجسم بشكل كامل بعد انتهاء العدوى، وإذا لم يتم علاج العدوى بشكل كامل، فقد يؤدي ذلك إلى تطور عمليات مزمنة خاملة ليس لها أعراض واضحة، ولكنها تؤثر على الصحة العامة وقد يشعر الإنسان بالضعف وانخفاض الأداء وتدهور الذاكرة والقدرة على التركيز.

وشدد كاشوه على أن التعافي من التهابات الجهاز التنفسي الفيروسية الحادة يتم تسريعه في المقام الأول من خلال ممارسة النشاط البدني الكافي - فالمشي في الطبيعة، في الهواء الطلق، مفيد بشكل خاص، وينشط النشاط البدني الدورة الدموية، حيث تصبح عمليات التمثيل الغذائي وإزالة المواد السامة المحتملة من الجسم، وكذلك المواد التي تتشكل نتيجة لمحاربة الجهاز المناعي للعدوى، أكثر كثافة.

بالإضافة إلى المشي في الطبيعة، يمكن المساعدة في الشفاء من التهابات الجهاز التنفسي الفيروسية الحادة عن طريق تناول الفيتامينات والماء الدافئ، وأوضحت كشوح أن هذه الالتهابات تترافق مع الجفاف.

ولذلك، للتعافي، تحتاج إلى شرب المزيد من السوائل؛ وقال الأخصائي إن الخيار المثالي هو الماء الدافئ والنظيف، وأما بالنسبة للفيتامينات، فقد أوصى الطبيب بإدراج المزيد من الأطعمة التي تحتوي على فيتامين C وفيتامين D في النظام الغذائي، والتي تعمل كمنشط لجهاز المناعة بالإضافة إلى ذلك، من المفيد إتقان التقنيات التي تساعد في التعامل مع الضغوط النفسية القوية.