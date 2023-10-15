تحت الأنقاض.. مصرع طفل وإصابة شقيقته في انهيار منزل بأبنوب

لقي طفل مصرعه وأصيبت شقيقته، إثر انهيار منزل فوقهما بمركز أبنوب بمحافظة أسيوط.

تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة أبنوب يفيد بورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة بانهيار منزل قديم ووجود قتلى ومصابين وانتقلت الأجهزة الأمنية معززة بسيارتي إسعاف إلى مكان البلاغ.

وعثر على الطفل "حازم خ. ن." 4 سنوات متوفياً وأصيبت شقيقته “ريتاج خ. ن.” 7 سنوات، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، فيما تم نقل المصاب إلى المستشفى. لتلقي العلاج اللازم.

وتم تحرير المحضر اللازم بالحادثة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.