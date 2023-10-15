مصر للألومنيوم تؤجل موعد انتهاء تقديم العروض الفنية والمالية لتأهيل الشركة

أعلنت شركة مصر للألومنيوم، عن تأجيل موعد انتهاء تقديم العروض الفنية والمالية الخاصة بمشروع إعادة تأهيل الشركة إلى 12 نوفمبر المقبل، بدلاً من الموعد السابق المحدد في 12 أكتوبر الجاري.

قالت الشركة في بيان أن قرارها يرجع إلى طلب العديد من الشركات بسبب كثرة الأعمال المطلوبة في المناقصة.

يشار إلى أن مصر للألومنيوم، سجلت صافي ربح بلغ 3.69 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو 2022 إلى يونيو 2023، مقابل أرباح بلغت 2.5 مليار جنيه في العام المالي المقارن.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال العام المالي الماضي إلى 22.04 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 14.48 مليار جنيه في العام المالي السابق له.

وأوضحت الشركة أن زيادة الأرباح تأتي لوضح استراتيجية مرنة للتعامل مع أسعار المعدن بالسوق (تصدير - محلي) وأسعار الخامات الرئيسية والمساعدة خلال العام المالي الماضي، إضافة إلى تخفيض التكاليف والتغير في متوسط أسعار صرف العملات الأجنبية.