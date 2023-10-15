وائل كفوري يُغني بالفصحى في السعودية

يشارك الفنان وائل كفوري في فعاليات مهرجان الغناء بالفصحى 2023، والذي يضم نخبة مميزة من نجوم الغناء العربي.

موعد حفل وائل كفوري في مهرجان الغناء بالفصحى 2023

ومن المقرر أن يقام الحفل يوم الجمعة الموافق 20 أكتوبر، مع الفنان الكبير محمد ثروت والفنانة مي فاروق، على مسرح أبو بكر سالم بالعاصمة الرياض.

قدم القيصر كاظم الساهر وفنان العرب محمد عبده والفنان الكبير لطفي بوشناق خلال الأسبوع الماضي أمسيات مميزة من فعاليات المهرجان، وشهدا حضور كامل العدد .

برنامج مهرجان"الغناء بالفصحى"

يهدف المهرجان إلى في دعم اللغة العربية ونشرها، ويستهدف محبي الموسيقى الأصيلة بشكلٍ عام، واللغة العربية الفصحى خاصةً.

يضع المهرجان اللغة العربية في قوالب فنية متميزة ومختلفة، بهدف نشر الفصحى بشكلٍ لاينسى، على مدار يومي "الغناء بالفصحى".

ومن المقرر أن الحفلات ستبدأ في التاسعة مساء حتى الثانية عشرة صباحا، فيما أسعار التذاكر تبدأ من 150 ريالاً.

يأتي المهرجان استمرارًا لأنشطة المملكة الفنية والثقافية المنتشرة في عدد من مدنها، بجانب موسم الرياض وموسم

جدة الغناء، وأخيرا بموسم احتفالات عيد الفطر المبارك الذي ضم عددا كبيرا من نجوم الغناء في العالم العربي.

أحدث أغاني وائل كفوري ست الكل 2022

كانت أحدث أغاني وائل كفوري من خلال “ست الكل”، والتي سجلت أكثر من 35 مليون مشاهدة عبر يوتيوب، وتقول كلماتها "أنا والله ما صدقت لقيت اللي فيها حلمت

مثل اللي أول مرة بتعرف على بنت

أنا يا عالم عم ذوب عايش ببحر قلوب

كلٌّ عم بيقولوا لي بأحلى حلاتي صرت

أنا والله ما صدقت لقيت اللي فيها حلمت

مثل اللي أول مرة بتعرف على بنت

أنا يا عالم عم ذوب عايش ببحر قلوب

كلٌّ عم بيقولوا لي بأحلى حلاتي صرت

شو بحبك مش معقول ما بقل لك شو حسيت

أنا كنت مضيع حالي وفيك حالي لاقيت

شو بحبك مش معقول ما بقل لك شو حسيت

أنا كنت مضيع حالي وفيك حالي لاقيت

لا والله ما صدقت لقيت اللي فيها حلمت

مثل اللي أول مرة بتعرف على بنت

حلوة وما إلها حل مثل الشمس بطّل

غاروا منها البنات لأنّها ست الكل

أنا مين قدّي مين راح أعيش أحلى سنين

الله، الله بجاملها جمّع كل الحلوين

حلوة وما إلها حل مثل الشمس بطّل".