مهرجان الغناء بالفصحى 2023| نجوم الأمسية الثالثة

تواصل أمسيات مهرجان الغناء بالفصحى لياليها المميزة مع نجوم الغناء العربي، المقامة في عدد من مدن المملكة العربية السعودية.

موعد الأمسية الثالثة من مهرجان الغناء بالفصحى2023

تقام الليلة الثالثة يوم الخميس 19 أكتوبر، مع نخبة غنائية خاصة وهم “أصالة، صابر الرباعي، برهان”، على مسرح أبو بكر سالم بالعاصمة الرياض.

محمد عبده وكاظم الساهر ولطفي بوشناق في مهرجان الغناء بالفصحى

كانت قد شهدت فعاليات مهرجان الغناء بالفصحى أمسيتين غنائيتين مع فنان العرب محمد عبده والقيصر كاظم الساهر، وشهدا حضور كامل العدد وقائمة غنائية خاصة من أعمالهم بالفصحى.

برنامج مهرجان"الغناء بالفصحى"

يهدف المهرجان إلى في دعم اللغة العربية ونشرها، ويستهدف محبي الموسيقى الأصيلة بشكلٍ عام، واللغة العربية الفصحى خاصةً.

يشارك في المهرجان قامات فنية كبيرة على رأسهم القيصر كاظم الساهر، والفنان القدير لطفي بوشناق، بجانب الفنانة جاهدة وهبة.

يضع المهرجان اللغة العربية في قوالب فنية متميزة ومختلفة، بهدف نشر الفصحى بشكلٍ لاينسى، على مدار يومي "الغناء بالفصحى".

ومن المقرر أن الحفلات ستبدأ في التاسعة مساء حتى الثانية عشرة صباحا، فيما أسعار التذاكر تبدأ من 150 ريالاً.

يأتي المهرجان استمرارًا لأنشطة المملكة الفنية والثقافية المنتشرة في عدد من مدنها، بجانب موسم الرياض وموسم

جدة الغناء، وأخيرا بموسم احتفالات عيد الفطر المبارك الذي ضم عددا كبيرا من نجوم الغناء في العالم العربي.