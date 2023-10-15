طقس الإسكندرية.. أمطار غزيرة تضرب عروس البحر

تصدر بحث أهالي الإسكندرية، اليوم الأحد 15 أكتوبر 2023، عن تطورات أوضاع الطقس ودرجات الحرارة، خصوصًا بعد انخفاضها في الساعات القليلة الماضية، وهطول أمطار على أنحاء متفرقة بالمحافظة، مع انتشار للسحب الركامية فى سماء عروس البحر المتوسط، وتسجل درجات الحرارة اليوم، العظمى 27 درجة، والصغرى تسجل 19 درجة.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الأحد، انخفاضًا طفيفًا فى درجات الحرارة، على أن يسود اليوم طقس:

- معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية.

- مائل للحرارة على شمال الصعيد.

- حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

على أن يكون لطيفًا فى أول الليل مائلًا للبرودة فى آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، انخفاضًا طفيفًا فى درجات الحرارة فى الساعات المتأخرة من الليل وفى الصباح الباكر على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وأن يشهد اليوم شبورة مائية من "4 إلى 7 صباحًا تقريبًا" على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء قد تكون كثيفة أحيانًا، ونشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد.

