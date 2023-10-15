تفاصيل إحالة عنتيل مدينة نصر للجنايات

احالت جهات التحقيق المختصة، اليوم الأحد، صيدلي مدينة نصر المتهم بهتك عرض السيدات والصغار، والمعروفة إعلاميا “ عنتيل مدينة نصر" وذلك لاتهامه بتصويرهن داخل صيدلية بمنطقة عزبة الهجانة ، والاحتفاظ بها على هاتفه وأجهزة لاب توب خاصة به، للمحاكمة الجنائية.

واعترف الصيدلي المتهم أمام النيابة العامة بأنه هو الشخص الظاهر في الفيديوهات، وأن جميع علاقاته بالسيدات كانت بعد موافقتهن والإتفاق معهن، وأنه لم يقم بالإعتداء على سيدة بدون موافقتها، حيث قال أنهم كن يحضرن إلى الصيدلية بعد الإتفاق معهم وبرضاهن وأنه لم يجبر سيدة على ذلك.

وتبين من التقرير الصادر عن قطاع الهندسة الإذاعية بالهيئة الوطنية للإعلام، في قضية الأسرة رقم 110 لسنة 2022، والخاص بفحص فلاشة تحتوي على مقاطع فيديو، أنه تم أخذ بصمة صوت وصورة للصيدلي خ ت - عنتيل مدينة نصر - ومضاهتهم بما جاء في الفيديوهات، وتبين أنهم مطابقين لصورته وصوته، كما تبين أن المقاطع الواردة لـ عنتيل مدينة نصر على الفلاشة تسير بصورة طبيعية ولا يوجد بها ثمة تلاعب سواء بالحذف أو بالمونتاج.

وشرح تقرير الفحص الفني لـ فيديوهات عنتيل مدينة نصر، تفريغ مقطع فيديو من كاميرا 3 في الصيدلية، بتاريخ 24 مارس 2020 الساعة 7 مساء، أظهر حجرة الصيدلية الداخلية والتي تحتوي على مكتب ورول عليه بعض الأدوية وكراتين ملقاه في الأرض ومروحة تعلو السقف، وظهر به الصيدلي خ ت يرتدي بنطلون اسود وقميص أزرق، ثم فتاة ترتدي بنطلون رصاصي وتي شيرت روز وعلى رأسها طرحة سوداء.

وتبين من مقطع الفيديو أن عنتيل مدينة نصر - الصيدلي - يرتدي سماعة طبية في أذنه وتوجه إلى الفتاة وبدأ في رفع ملابسها إلى أعلى ثم قام بالكشف عليها بواسطة السماعة، ثم لمس أجزاء حساسة من جسدها، ثم عادت الفتاة لإرتداء ملابسها، وعقب ذلك قام باحتضانها وتركها تنصرف وخرج من بعدها، ثم ظهر وفي يده نقود وبدء في عدها ثم وضعها في الدرج وبدء يتجول في الحجرة لممارسة عمله.

وأظهر مقطع فيديو أخر من كاميرا 4، نفس الفيديو الأول ولكن من زاوية أخرى يحمل نفس التفاصيل بالكامل، حيث دخلت الفتاة التي ترتدي بنطلون رصاصي وتي شيرت روز، وخلفها الصيدلي - عنتيل مدينة نصر - ثم قام بالإعتداء عليها وتركها تغادر الصيدلية ثم جلس في الغرفة الداخلية للصيدلية.