«موبايل أبلكيشن» يسهم فى نمو قاعدة عملاء «جلوبال انفيست» بـ20% بالعام الأول

100% النسبة المتوقعة

قال محمد فاروق مسعود رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة جلوبال انفيست لتداول الأوراق المالية إن تفعيل الشركة خدمة «موبايل أبلكيشن»، ستسهم فى زيادة ونمو قاعدة العملاء خلال العام الأول من التطبيق إلى 20%.

أضاف فى تصريحات خاصة لـ«الوفد» أن خطة الشركة المستقبلية تستهدف فى غضون 5 سنوات قادمة زيادة قاعدة العملاء عقب التوسع فى تطبيق «موبايل ابلكيشن» إلى نسبة 100%، حيث يسهم التطبيق فى التيسير على عملاء الشركة بالتعامل والتداول وتنفيذ عمليات البيع والشراء للأسهم عن بعد، ومن أى مكان.

أشار «فارق» إلى أن تركيز الشركة ينصب على التوسع فى البنية التكنولوجية لتتلاءم مع مستجدات أسواق المال، واستقطاب المزيد من العملاء سواء الأفراد أو المؤسسات، كما أشار إلى أن الشركة بصدد زيادة رأسمالها إلى 20 مليون جنيه، كخطوة أولى من استراتيجية التحول إلى كيان كبير شامل ومتكامل يخدم القطاع المالى غير المصرفى.

أوضح أن الشركة ستجرى عملية ربط الخطوط والبرامج مع شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالى «كيميفك»، بعد استحواذها على 75% من رأس مال جلوبال.