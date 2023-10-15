بدء تطبيق أسعار الدواجن والبيض المخفضة بمصر اليوم الأحد

بدأ اتحاد منتجي الدواجن في مصر، اليوم الأحد، تطبيق الأسعار الجديدة لبيض المائدة والدواجن المجمدة، بتخفيض 25% عن الأسعار السابقة.

سعر كرتونة البيض

وجاء سعر كرتونة البيض في المزرعة 115 جنيهًا، بعد أن كانت 124 جنيهًا، بينما انخفض سعر كرتونة البيض للمستهلك إلى 125 جنيهًا، بعد أن كان 150 جنيهًا.

كما انخفض سعر الدواجن المجمدة في المزرعة إلى 100 جنيه، بعد أن كان 115 جنيهًا، بينما انخفض سعر الدواجن المجمدة للمستهلك إلى 105 جنيهات، بعد أن كان 140 جنيهًا.

وتأتي هذه التخفيضات في إطار مبادرة الحكومة المصرية لخفض أسعار السلع الأساسية، والتي أعلن عنها مجلس الوزراء المصري الاثنين الماضي.

منتجو الدواجن بادروا بالمشاركة

وتعليقًا على هذه التخفيضات، قال الدكتور ثروت الزيني نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، إن منتجو الدواجن بادروا بالمشاركة في هذه المبادرة، وقللوا سعر الربح، لمشاركة الدولة في تخفيف الأسعار عن المواطنين.

كما أكد الزيني أن أسعار الدواجن والبيض لن ترتفع في فصل الشتاء، رغم ارتفاع تكلفة التربية بفعل التدفئة في الجو البارد.