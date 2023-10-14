ألمانيا تتعادل مع أمريكا في الشوط الأول

انتهى الشوط الأول من مباراة ألمانيا وأمريكا بالتعادل بهدف لمثله، في المواجهة المقامة بينهما على ملعب ستاد رينتشلر فيلد، ضمن الأجندة الدولية الودية لتجهيز الطرفين لقادم المناسبات الرسمية.

بادر منتخب أمريكا بالتسجيل عن طريق كريستيان بوليسيتش في الدقيقة 27 ثم تعادل إلكاي جوندوجان للألمان في الدقيقة 39 قبل نهاية الشوط الأول.

تشكيل المانيا لمواجهة أمريكا وديًا

وجاء تشكيل المانيا لمواجهة أمريكا مكون من:-

في حراسة المرمى: تير شتيجن.

في خط الدفاع: أنطونيو روديجير وجوناثان تاه وماتس هوميلز.

في خط الوسط: الكاس جوندوجان وفلوريان ريتز وروبن جوسينس وباسكال جروس.

في خط الهجوم: جمال موسيالا وليوري ساني ونيكولاس فولكورج.

ويتواجد على مقاعد بدلاء المانيا لمواجهة أمريكا اليوم كل من أوليفر باومان وكيفين تراب وبرند لينو وكريس فوهريش ودافيد راوم ومالك تياو ونيكولاس زولة وروبرت أندريش وليون جوريتسكا وكيفين بيهرنس وتوماس مولر وكاي هافيرتز وهوفمان.

يستعى ناجيلمان لتصحيح المسار والوصول للفوز الثاني على التوالي للماكينات بعد 5 تعثرات على التوالي تحت قيادة هانز فليك المدرب السابق.

مباراة المانيا وأمريكا هي الأولى للماكينات في فترة التوقف الدولي الحالية من أصل مواجهتين سيكون ختامها أمام منتخب المكسيك على ملعب لينكولن فينانشيال، كما ستكون المواجهة الأولى أيضًا لمنتخب أمريكا من أصل مواجهتين يختتمهما بلقاء غانا يوم الأربعاء المقبل.