محافظ الدقهلية يوجه بمتابعة أعمال تنفيذ مشروع المحور المروري الجديد

كلف الدكتورأيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم السبت، المهندسة مني الساعي مدير إدارة متابعة المشروعات بالمحافظة بمتابعة أعمال التنفيذ الجارية في مشروع المحور المروري الجديد علي النيل امتداد المشاية السفلية بالمنصورة ابتدأ من مكتبة مصر العامة علي النيل وحتي قولونجيل من خلال استكمال صب الخرسانه العاديه لميول الجسر بطول القطاع واستكمال فرد وتشغيل السن تمهيدا للبلاطات الخرسانيه .

ووجه المحافظ، بتكثيف العمل بالمحور المروي وتحديد نسب التنفيذ والتنسيق بين كافة الجهات لتذليل كافة المعوقات والانتهاء من المشروع وفقاً للبرنامج الزمني لدخوله الخدمه لخدمة المواطنين والقضاء علي التكدس المروري .

وأكد مختار، أن مشروع امتداد المشاية الجديدة حلم طال انتظاره لسنوات طويلة لخلق متنفس مروري ترفيهي جديد لأبناء مدينة المنصورة.

وثمن المحافظ، دور وزارة النقل والتخطيط والري لتعاونهم الكامل مع المحافظة لتنفيذ هذا المحور المروري الجديد لخدمة أبناء الدقهلية والذي سيكون متنفس مروري ترفيهي .

والجدير بالذكر أن المحور المروري الجديد يمتد من خلف مكتبة مصر العامة و حتي مقابر قولونجيل بطول 2,100 كيلو متر بعرض 10,5 متر بواقع 3 حارات مرورية وممشي بعرض 3 متر علي النيل وسيتم تنفيذه علي ثلاث مراحل متتاليه بالإضافة إلي إنشاء كوبري علوي خلف مكتبة مصر لربط المشاية الجديدة بالمشاية القديمة .