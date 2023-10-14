نادي زد يفوز على إنبي بركلات الترجيح في بطولة الجمهورية مواليد 2005
فاز فريق ناشئين كرة القدم بنادي زد مواليد 2005 ، علي فريق انبي بركلات الترجيح خلال المباراة التي جمعت الفريقان اليوم السبت ، علي ملعب انبي ، ضمن منافسات الجولة السابعة ببطولة الجمهورية مواليد 2005 للموسم الرياضي 2023/2024 .
نادي زد يفوز على إنبي بركلات الترجيح في بطولة الجمهورية مواليد 2005
وانتهت المباراة بالتعادل بدون اهداف ، قبل أن يتم اللجوء لركلات الترجيح والتي حسمها فريق نادي زد بنتيجة 2/4 .
واحرز ركلات الترجيح لفريق زد كلا من :
- مروان محمد حجي هدف .
- طه احمد طه هدف .
- عبد الرحمن صبري هدف .
- سيف وفائي هدف .
وحرص كابتن علاء نبيل رئيس قطاع الناشئين بنادي زد على حضور المباراة وتوجيه الشكر للاعبين والجهاز الفني علي الأداء المميز اليوم .
الجهاز الفني والإداري للفريق كلا من :
مدير فني / ايان تايلر
مدرب عام / عمر خطاب
مدرب / كريم ايمن
مدرب حراس / يوسف طاهر
اداري / محمد صلاح
اخصائي تأهيل / تامر عادل
مخطط أحمال / مهند طارق
مساعد ملعب / محمد سعد