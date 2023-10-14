فاز فريق ناشئين كرة القدم بنادي زد مواليد 2005 ، علي فريق انبي بركلات الترجيح خلال المباراة التي جمعت الفريقان اليوم السبت ، علي ملعب انبي ، ضمن منافسات الجولة السابعة ببطولة الجمهورية مواليد 2005 للموسم الرياضي 2023/2024 .

نادي زد يفوز على إنبي بركلات الترجيح في بطولة الجمهورية مواليد 2005

وانتهت المباراة بالتعادل بدون اهداف ، قبل أن يتم اللجوء لركلات الترجيح والتي حسمها فريق نادي زد بنتيجة 2/4 .

واحرز ركلات الترجيح لفريق زد كلا من :

- مروان محمد حجي هدف .

- طه احمد طه هدف .

- عبد الرحمن صبري هدف .

- سيف وفائي هدف .

وحرص كابتن علاء نبيل رئيس قطاع الناشئين بنادي زد على حضور المباراة وتوجيه الشكر للاعبين والجهاز الفني علي الأداء المميز اليوم .

الجهاز الفني والإداري للفريق كلا من :

مدير فني / ايان تايلر

مدرب عام / عمر خطاب

مدرب / كريم ايمن

مدرب حراس / يوسف طاهر

اداري / محمد صلاح

اخصائي تأهيل / تامر عادل

مخطط أحمال / مهند طارق

مساعد ملعب / محمد سعد