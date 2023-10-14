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السبت 14 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

نادي زد يفوز على إنبي بركلات الترجيح في بطولة الجمهورية مواليد 2005

بوابة الوفد الإلكترونية

فاز فريق ناشئين كرة القدم بنادي زد مواليد 2005 ، علي فريق انبي بركلات الترجيح  خلال المباراة التي جمعت الفريقان اليوم السبت ، علي ملعب انبي ، ضمن منافسات الجولة السابعة ببطولة الجمهورية مواليد 2005 للموسم الرياضي 2023/2024 .

 

نادي زد يفوز على إنبي بركلات الترجيح في بطولة الجمهورية مواليد 2005

وانتهت المباراة بالتعادل بدون اهداف ، قبل أن يتم اللجوء لركلات الترجيح والتي حسمها فريق نادي زد بنتيجة 2/4 .

 

واحرز ركلات الترجيح لفريق زد  كلا من :

- مروان محمد حجي هدف .

- طه احمد طه هدف .

- عبد الرحمن صبري هدف .

- سيف وفائي هدف .

 

وحرص كابتن علاء نبيل رئيس قطاع الناشئين بنادي زد على حضور المباراة وتوجيه الشكر للاعبين والجهاز الفني علي الأداء المميز اليوم .

 

الجهاز الفني والإداري للفريق كلا من :

مدير فني / ايان تايلر

مدرب عام / عمر خطاب

مدرب / كريم ايمن

مدرب حراس / يوسف طاهر

اداري / محمد صلاح

اخصائي تأهيل / تامر عادل

مخطط أحمال / مهند طارق

مساعد ملعب / محمد سعد

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