شاهد لاعبو الدحيل والغرافة يرفعون لافتات دعم لـ فلسطين

رفع لاعبي فريقي الدحيل والغرافة لافتات دعم لفلسطين، قبل المواجهة الجارية بين الفريقين على ملغب ستاد سحيم بن حمد، في لقاء يدخل ضمن مباريات الجولة الثانية من منافسات بطولة كأس أوريدو القطري.

شاهد لافتات دعم لاعبي الغرافة والدحيل لـ فلسطين

ورفع اللاعبين لافته مكتوب عليها "فلسطين دائمًا وأبدأ في قلوبنا"، في إطار الرفض لما يحدث من الكيان الصهيوني في الأراضي العربية المتحلة.

ونشرت قناة الكأس القطرية فيديو من خلال حسابها الرسمي عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "فلسطين دائما وأبدا في قلوبنا.. لافتة مساندة ودعم للشعب الفلسطيني حملها لاعبو الغرافة و الدحيل قبل مباراة الفريقين في بطولة كأس أريدُ".

وعلق حساب نادي الغرافة أيضًا، وكتب: “فلسطين دائمًا في قلوبنا”.

فلسطين دائما وأبدا في قلوبنا.. لافتة مساندة ودعم للشعب الفلسطيني حملها لاعبو #الغرافة و #الدحيل قبل مباراة الفريقين في بطولة #كأس_أريدُ#قنوات_الكاس pic.twitter.com/9MvMhE68mk — قنوات الكاس (@AlkassTVSports) October 14, 2023

يحتل فريق الدحيل المركز الثاني في ترتيب المجموعة الثانية بمنافسات كأس أوريدو القطري بثلاثة نقاط، خلف نادي المرخية المتصدر بـ 4 نقاط، بينما يمتلك فريق الغرافة نقطة واحدة فقط في المركز الرابع من الترتيب، عقب التعادل في المواجهة الماضية.