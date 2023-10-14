سلامة المصريين بالخارج والاستثمار.. حصاد نشاط وزارة الهجرة في أسبوع ( انفوجراف)

نشرت وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، تقريرا مفصلا عن حصاد نشاط وزيرة الهجرة السفيرة سها جندي، خلال هذا الأسبوع.

وجاء الحصاد كالآتي: -

الآليات الخاصة بتصويت المصريين المقيمين في الخارج

1- في أول يوم عمل له، عقب صدور القرار الجمهوري بتشكيل جديد لمجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، استقبل المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة، السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، لبحث الآليات الخاصة بتصويت المصريين المقيمين في الخارج خلال الانتخابات الرئاسية المرتقبة والاستعدادات الجارية لذلك.

وأكدت الوزيرة أن للهيئة دورًا كبيرًا في نجاح كافة هذه الاستحقاقات والانتخابات وسط أجواء من الشفافية، وأيضًا وسط تسهيلات على المواطنين سواء بالداخل أو الخارج خلال مشاركتهم في العملية الانتخابية.

وأوضحت الوزيرة أنه كان هناك تعاونا وتنسيقا مستمرا بين الهيئة الوطنية للانتخابات، وبين وزارة الهجرة لتوفير كافة التسهيلات للمصريين في الخارج للإدلاء بأصواتهم في الاستحقاقات السابقة، وسيستمر هذا التعاون والتنسيق خلال الانتخابات الرئاسية، مؤكدة الدور الوطني الذي يقوم به المصريون بالخارج تجاه وطنهم ومشاركتهم في كافة الاستحقاقات الدستورية وفي الحياة السياسية بوطنهم الأم.

سلامة المصريين حتى في أوقات النزاع

2- استمرارا لجهود وزارة الهجرة وحرصها على سلامة المصريين حتى في أوقات النزاع، وفي إطار تطورات الأحداث الأخيرة في غزة وتل أبيب، تلقت الوزارة استغاثات من نحو 30 مصريا يحملون الجنسية الكندية، موجودين في الأراضي المقدسة لإتمام الشعائر الدينية لمساعدتهم في الخروج عقب اندلاع الأحداث. وعلى الفور، تواصلت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة مع السفير خالد عزمي السفير المصري في تل أبيب، والذي بدوره أكد على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لخروجهم سالمين وتم تعديل موعد مغادرتهم.

62 دولة في لقاءات "ساعة مع الوزيرة"

3- في إطار مبادرة "ساعة مع الوزيرة"، عقدت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، لقاء عبر الفيديوكونفرانس مع عدد من أبناء الجاليات المصرية في دول البرازيل والمكسيك والأرجنتين. وأشارت الوزيرة إلى أننا الآن نصل إلى 62 دولة في لقاءات "ساعة مع الوزيرة" لنستمع ونناقش مقترحات المصريين بالخارج وأفكارهم وأطروحاتهم، والتنسيق مع مختلف وزارات ومؤسسات الدولة المصرية لحل أي مشكلة تواجههم، وسبل تنفيذ مقترحاتهم وذلك ضمن استراتيجية وزارة الهجرة لربط المواطنين بالخارج بجذورهم في الجمهورية الجديدة.

المكتسبات السياسية للمصريين بالخارج

وأكدت الوزيرة أهمية الحفاظ على المكتسبات السياسية للمصريين بالخارج، مع اقتراب الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، وأهمية المشاركة في الانتخابات، لصنع حاضر ومستقبل دولتنا معاً، مؤكدة أيضا على ضرورة انتهاء المصريين في الخارج من اصدار أوراقهم الثبوتية، سواء الجوازات أو بطاقات الرقم القومي وشهادات الميلاد وغيرها، تسهيلاً للكثير من الخدمات المتطلبة ذلك، وعلي رأسها الانتخابات الرئاسية القادمة التي ستتطلب اما بطاقة رقم قومي من الناخب (صالحة أو منتهية الصلاحية) أو جواز سفر مميكن وصالح.

التيسيرات والمحفزات للمصريين بالخارج

4- عقد د. مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا بحضور السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، لمتابعة موقف المبادرات الخاصة بإتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات للمصريين بالخارج، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لما يتم إطلاقه من مبادرات من شأنها أن تسهم في اتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات لأبناء مصر بالخارج، وذلك تحقيقاً للأهداف المرجوة من تلك المبادرات التي تتضمن العمل على تلبية مطالب واحتياجات المصريين بالخارج، وكذا السعي لزيادة ارتباطهم بوطنهم الأم، لافتا إلى أن هناك العديد من المقترحات والتوصيات التي يتم دراستها حالياً بشأن اتاحة تيسيرات ومحفزات لأبناء مصر بالخارج في عدد من القطاعات، وذلك تمهيداً لإقرارها من قبل مجلس الوزراء واطلاقها من خلال عدد من المبادرات، مؤكداً أهمية الترويج لهذه المبادرات بشكل يضمن توسيع قاعدة المستفيدين منها.

مشروع قانون لمنح تيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج بشأن استيراد السيارات

5- استمرارا لجهود السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، لتقديم المزيد من المحفزات للمصريين بالخارج، ناقشت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب مشروع قانون لمنح تيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج بشأن استيراد السيارات.

وأكدت الوزيرة أن هناك مناقشات استمرت على مدار نحو 5 أشهر، لطرح إعادة العمل بالمبادرة التي انتهت في مايو من العام 2023، حيث وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قانون جديد بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين فى الخارج، وتمت إحالته للبرلمان تمهيدا لطرحه للمناقشة بالجلسة العامة للتصويت على إقراره لصالح المصريين بالخارج، وذلك استجابة للكثير من مطالب المصريين بالخارج والذين لم يتمكنوا من الاستفادة من المبادرة السابقة، وبالتالي يسمح مشروع القانون الحالي بإعادة العمل بمبادرة استيراد السيارات للمصريين العاملين بالخارج، الذين لم يستفيدوا منها في المرة الأولى، وذلك لمدة 3 أشهر من تاريخ إصدار القانون، حال الموافقة عليه.

توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة الهجرة ومؤسسة "معًا للشفاء"

6- شهدت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة الهجرة ومؤسسة "معًا للشفاء" المصرية التابعة لمؤسسة HOME العالمية للرعاية الصحية، وذلك بهدف تقديم الدعم في المجال الصحي ونشر التوعية الصحية والتثقيف الطبي بالمحافظات والقرى الأكثر احتياجا، وذلك في إطار تنفيذ المبادرتين الرئاسيتين "مراكب النجاة" و"حياة كريمة". وقالت الوزيرة إن تعاون الوزارة مع مؤسسة "معا للشفاء" يستهدف دمج المصريين بالخارج في عملية التنمية الشاملة التي تحدث على أرض مصر، وخاصة في مجال تقديم الخدمات الصحية، والاستفادة من دعمهم المادي والمعنوي وخبراتهم العلمية والعملية والتنسيق مع الأطباء والخبراء المصريين بالخارج لدعم التخصصات الطبية بمصر من خلال تدريب الكوادر الطبية والتمريض والعاملين في المؤسسات الصحية، من خلال جهود مؤسسة معاً للشفاء في إنشاء شبكة قوافل طبية وعيادات متنقلة، ودعم تأسيس عيادات طبية ثابتة لتأمين معالجة الأمراض المزمنة والسارية وغيرها في كافة ربوع مصر عامة، وخاصة في القرى الأكثر فقراً وفي المحافظات المصدرة للهجرة غير الشرعية، وكذا التعاون بينهما في تقديم المساعدة لتأسيس ودعم المستشفيات الخيرية في هذه المحافظات.

استعدادات السفارات والقنصليات خارج مصر لإجراء الانتخابات الرئاسية

7- أجرت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، اثنين من الحوارات التلفزيونية الثرية، أحدهما مع الإعلامي أسامة كمال في برنامج "مساء dmc" المذاع على قناة dmc الفضائية، والآخر مع الإعلامي محمد ترك في برنامج "لقاء خاص" المذاع على قناة النيل للأخبار عبر التلفزيون المصري، حيث تناولت فيهما كل الملفات والقضايا التي تشغل بال الجاليات المصرية بالخارج، وأهمها استعدادات السفارات والقنصليات خارج مصر لإجراء الانتخابات الرئاسية، وحث المصريين بالخارج على المشاركة في هذا الاستحقاق المهم.

خدمة الجالية المصرية دبي

8- استقبلت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، السفير حسام حسين قنصل عام مصر الجديد في دبي، لبحث سبل التعاون والتنسيق المشترك لخدمة الجالية المصرية دبي، كونها واحدة من أكبر الجاليات المصرية بالخارج عددا وأهمية. واستهلت الوزيرة اللقاء بالترحيب وتهنئة السفير حسام حسين بمنصبه الجديد قنصلًا عاماً لمصر بدبي، وحرصت الوزيرة على استعراض بعض من جهود الوزارة لصالح المصريين بالخارج، وتوفير عدد من المحفزات والمميزات المقدمة خصيصا لهم بالتعاون مع الجهات المعنية، وعلى رأسها إصدار قانون الإعفاء الجمركي التام على سيارات المصريين بالخارج، وكذلك معاودة العمل بالقانون لفترة ثانية مدتها 3 أشهر حتى يتمكن كل مصري بالخارج من الاستفادة من القانون، باللإضافة إلى مبادرة تسوية الموقف التجنيدي للمصريين بالخارج.

لقاء مع المستثمرين من المصريين بالخارج

9- في إطار خطة التعاون بين وزارات ومؤسسات الدولة المصرية لصالح المصريين بالخارج، عقدت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والمهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، لقاء مع المستثمرين من المصريين بالخارج، لاستعراض الفرص الاستثمارية الناجحة للمصريين بالخارج، بجانب الفرص المتاحة للمصريين بالخارج ضمن خطة تخارج الحكومة المصرية من عدد من المشروعات الناجحة، لتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية. وأكدت الوزيرة أن القيادة السياسية تولي بالغ اهتمامها بتهيئة مناخ الاستثمار وتيسير بنية الأعمال لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية لدعم الاقتصاد الوطني، ولذلك حريصون على إدماج المصريين بالخارج في خطط التنمية المستدامة 2030.

المؤتمر الإفريقي لرائدات الأعمال

10- بالإنابة عن السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، شارك السفير إيهاب نصر، مساعد وزيرة الهجرة للعلاقات الخارجية، في فعاليات الدورة 14 من المؤتمر الإفريقي لرائدات الأعمال، والذي عقدت أعماله بالقاهرة في الفترة من 8 حتى 10 أكتوبر 2023، بدعوة من د. أماني عصفور رئيس مجلس الأعمال الإفريقي، وبحضور عدد من المسئولين المصريين والأفارقة.

وأوضح السفير إيهاب نصر أهمية ما تناوله المؤتمر والذي عقد تحت شعار: "التمكين الاقتصادي للمرأة وتعزيز ريادة الأعمال للمرأة والشباب ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتحقيق أجندة التنمية 2063 للقارة الإفريقية، ومنطقة التجارة الحرة القارية والأهداف الإنمائية المستدامة للأمم المتحدة". وتابع السفير إيهاب نصر أن وزارة الهجرة حريصة على تنفيذ استراتيجيتها والتي تعني بتمكين المرأة وتدريب السيدات المعيلات بالتعاون مع الجهات المعنية، ضمن خطتها الرامية إلى مواجهة الهجرة غير الشرعية وتجفيف منابعها.

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