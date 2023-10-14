المنيا: زراعة أشجار مثمرة وزينة بمطاي ضمن مبادرة 100 مليون شجرة

تواصل الوحدات المحلية شمال وجنوب محافظة المنيا، جهودها في زراعة الأشجار المثمرة والزينة ، تنفيذ أعمال المبادرة الرئاسية للتشجير والمعنية بزراعة 100 مليون شجرة، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتكثيف جهود المراكز والمدن، في تنفيذ خطة المحافظة لمواجهة التغيرات المناخية ، بما يسهم في توفير مساحة خضراء والحد من التلوث، وخلق بيئة أكثر نقاءً للمواطنين.

وأكد هشام فايز رئيس مركز ومدينة مطاي شمال المنيا، أنه يجري استكمال أعمال تنسيق وزراعة الأشجار بعدد من الطرق الرئيسية بالمدينة والقرى، حيث تم زراعة 87 شجرة مثمرة وزينه بطريق القاهرة - أسوان الزراعي في الجانب الغربي ، من أول ميدان الشهيد وحتى "قرية الكفور".

ولفت إلى أن حملات المتابعة الميدانية مستمرة لتحقيق المستهدف ، من أعمال خطة المحافظة ، في تنفيذ أعمال النظافة والتجميل ، حرصا على صحة وسلامة المواطنين.