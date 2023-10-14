وعد تتألق بالأحمر والزمرد يعكس فخامة ذوقها

اعتادت النجمة السعودية وعد على مواكبة أحدث صيحات الموضة لتختار من بينها ما يتناسب مع ذوقها المحب لاحتشام والمفعم بالأنوثة مما جعلها مثال تقتدي به اغلب الفتيات والسيدات.

وبدت وعد بإطلالة ساحرة، مفعمة بالأنوثة مواكبة لصيحة موضة خريف 2023، حيث ارتدت فستان طويل مجسم، بقصة الv، بدون أكمام، صمم من قماش الساتان المرصع بحبات الخرز الصغير باللون الأحمر ليتناغم مع لون بشرتها الخمرية، عكس قوامها الممشوق ووزنها المثالي ورقي ذوقها.

واكملت فخامة إطلالتها بالألماس الحر المرصع بحبات الزمرد الاخضر الداكن مع ساعة يد من ماركة فاخرة.

اما من الناحية الجمالية، اعتمدت تسريحة شعر جذابة على طريقة الويفي الواسع ووضعت مكياجًا صاخبًا مرتكزًا على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون النود في الشفاه.

وعد

وعد أو حنان بكر يونس (16 أغسطس 1971 -)، مغنية و‌ممثلة سعودية.

حياتها

شاركت بطفولتها بالتمثيل في أول فيلم سينمائي سعودي «موعد مع المجهول» بعام 1981، بدأت في مسيرتها معتمدة على موهبتها الفنية وقدراتها الصوتية التي أشاد بها المتابعون والنقاد، فتمكّنت من إيصال رسالتها الفنية إلى جمهور الذي أحب صوتها حتى أصبحت واحدة من أبرز الفنانات في دول الخليج العربي تميّزت بإنجازات فنيّة عديدة، حيث قدّمت عدد من الأغاني بمختلف اللهجات العربية مثل المصرية واللبنانيّة والعراقية والخليجية والمغربية، ومن أبرز ألبوماتها "جنون" و"وجهة نظر" و"يا أحلاهم"، والتي صورت بعض أغانيها على طريقة الفيديو كليب ،كما اقتحمت مجال الأزياء والموضة حيث طرحت مجموعة من الأزياء تحمل اسم "وعد لاين”

حياتها الأسرية

هي من عائلة فنية كبيرة والدها الإعلامي بكر يونس الذي يلقب بمذيع الملك وشقيقاتها الممثلة سناء بكر يونس والإعلاميات وفاء وفاطمة ودنيا بكر يونس. تزوجت من شخص لبناني إلا أنها انفصلت عنه بعد إنجاب ابنتهما «حسناء».