زراعة البحيرة تطلق حملة لمكافحة القوارض بعد حصاد المحاصيل الصيفية

قال المهندس موفق محمود سارى وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة ، بأنة يتم حاليا تنفيذ حملة لمكافحة القوارض، عقب حصاد المحاصيل الصيفية موسم ٢٠٢٣ م ، وذلك تنفيذا لإستراتيجية العمل بوزارة الزراعة ، والإدارة المركزية لمكافحة الآفات ، والإدارة العامة لمكافحة القوارض ، والمركز الاقليمى لوسط وغرب الدلتا ، لافتاً أن الحملة تهدف للحفاظ على الصحة العامة حيث تبين أن الفئران مسئولة عن نقل أكثر من 39 نوع من الأمراض للإنسان والحيوان وأخطرها مرض الطاعون.

وأكد المهندس موفق سارى وكيل الوزارة بضرورة تنفيذ الحملة للقضاء على القوارض بصورة متميزة ، بالإضافة إلى المتابعة المستمرة أثناء إجراء عمليات الخلط والتعبئة والتوزيع لضمان وصول الطعم لكافة بؤر الإصابة مع تكثيف الجهود بالأراضى المنزرعة بالمحاصيل الصيفية وعلى المصارف والجسور وحول المقابر بالقرى .

وأضاف المهندس محمود عبد المجيد هليل مدير عام الزراعة ، أن كمية مبيد فوسفيد الزنك المستخدم فى الحملة هى ١٦٩ كيلو جرام محمله على كمية جريش أذرة قدرها ١٦٩٠٠ كيلو جرام ، و التى يتم تعبئتها فى أكياس زنة ١٠ - ١٥ جرام ، و توزع على مسافات قدرها ١٠ متر فى بؤر الاصابه المستهدف مكافحتها بالإضافة لكمية من طعم الليبت المسيل للدم و التى قدرها ١٢١٤ كجم ، و يتم تعبئتها فى أكياس زنة ٨٠ جرام و توزع على مسافات قدرها ٢٥ متر فى بؤر الإصابة ، و المساحة المستهدف مكافحتها هى ٢٧٤٠٤٢ فدان ، و يتم تنفيذ الحملة بعدد ١٤ مركز و بعدد ٣٩٣ جمعية و العمل يسير بصورة جيدة وفقا للتعليمات الفنية الموصى بها من قبل الإدارة العامة لمكافحة القوارض بالوزارة .

ويتم تنفيذ الحملة بإشراف و مشاركة إدارة مكافحة القوارض بمديرية الزراعة بالبحيرة حيث يتم تنفيذ حملة القوارض فى مراكز المحمودية ، الرحمانية ، دمنهور ، ايتاى البارود، شبراخيت ، كفر الدوار ، وجارى التنفيذ حاليا بمركزى أبو المطامير وجناكليس ، و تستكمل باقى المراكز وهى الدلنجات ، كوم حمادة ، أبو حمص ، حوش عيسى ، رشيد ، ادكو طبقا للبرنامج الزمنى للحملة والتى تنتهى فى 31/10/2022.