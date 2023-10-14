السبت 14 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

الطريق إلى البرلمان

النائب زكي عباس: مبادرة تخفيض الأسعار تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين

النائب زكي عباس
النائب زكي عباس عضو مجلس النواب

قال النائب زكي عباس، عضو مجلس النواب، إن تنفيذ مبادرة تخفيض أسعار 7 سلع أساسية تصل إلى 25%، بدءا من اليوم، بمثابة خطوة إيجابية تستهدف تخفيف الأعباء المادية عن عاتق المواطن.

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وأوضح عباس، في تصريحات صحفية له، أن هذه المبادرة ستعمل على التخلص من جشع التجار وارتفاع الأسعار خلال الفترة الأخيرة وتوفير كافة الاحتياجات الأساسية لكل بيت مصري.

وأكد عضو مجلس النواب، على ضرورة القضاء على الممارسات الاحتكارية من قبل التجار من خلال التعاون بين وزارات التموين والزراعة والتنمية. المحلية بإحكام الرقابة على أسعار جميع أنواع السلع الغذائية والتوسع في إقامة الشواظر والمنافذ لبيع السلع الغذائية بأسعار مناسبة.

وطالب النائب زكي عباس، الأجهزة الرقابية بمتابعة قرارات الحكومة بتخفيض الأسعار على السلع، لضمان نجاح المبادرة من خلال وضع شعار واضح وحاسم بمحاكمة كل من يتاجرون في قوت الشعب المصري.
وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة استمرار التنسيق بين وزارتي الداخلية والتموين فيما يخص الرقابة على الأسواق والقضاء على الممارسات الاحتكارية من قبل التجار.

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