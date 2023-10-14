السبت 14 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

وزير الخارجية الصيني يكشف عن السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة الأوكرانية

وزير خارجية الصين
وزير خارجية الصين وانج يي

أكد وزير خارجية الصين "وانج يي"، أن مفاوضات السلام هي وحدها القادرة على حل النزاع الدائر بـ "أوكرانيا"، وأنه يتعين على الصين والاتحاد الأوروبي تهيئة الظروف للتوصل إلى تسوية سياسية، حسبما أفادت وكالة "تاس" الروسية، اليوم السبت.

وقال وزير الخارجية الصيني خلال اجتماعه في بكين مع مفوض الأمن والخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إنه يتعين على الصين والاتحاد الأوروبي تهيئة الظروف من أجل التوصل معاً إلى تسوية سياسية للنزاع.

المفاوضات السلمية

وبين لبوريل أن "المفاوضات السلمية" هي وحدها القادرة على حل النزاع في أوكرانيا، وأضاف: "فقط من خلال المفاوضات يمكن إنهاء الأزمة في أوكرانيا.. ولن تتخلى الصين عن تعزيز السلام والمفاوضات".

كما نقل الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الصينية عن وانغ يي قوله: "سنقف دائما إلى جانب السلام والحوار"

وبحسب قوله، يجب على الصين والاتحاد الأوروبي تهيئة الظروف بشكل مشترك للتسوية السياسية للنزاع في أوكرانيا والمساهمة في عودة السلام والاستقرار في أوروبا.

يُشار إلى أنه بتاريخ 12 أكتوبر، زار بوريل العاصمة بكين للمشاركة في الجولة الـ12 للحوار الاستراتيجي الرفيع المستوى بين الصين وأوروبا وتنتهي الزيارة في 14 أكتوبر.

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