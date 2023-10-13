غدا.. فتح باب القبول والتسجيل بوظائف قوات الطوارئ الخاصة في رئاسة أمن الدولة

تفتح قوات الطوارئ الخاصة في رئاسة أمن الدولة بالمملكة العربية السعودية، باب التقديم على عدد من الوظائف العسكرية الشاغرة للرجال على رتبة جندي.

وظائف عسكرية بقوات الطوارئ الخاصة في رئاسة أمن الدولة

وأوضحت قوات الطوارئ الخاصة في رئاسة أمن الدولة، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي إكس تويتر سابقا، أن التقديم يتم عبر منصة أبشر قائلة:"قوات الطوارئ الخاصة في رئاسة أمن الدولة، تُعلن عن فتح باب القبول والتسجيل لعدد من الوظائف العسكرية الشاغرة (رجال)، عبر بوابة التوظيف http://jobs.sa".

وأشارت قوات الطوارئ أن التقديم يبدأ صباح غدا السبت الموافق 29 ربيع أول 1445ه‍/ 14 أكتوبر 2023م، ويستمر لمدة خمسة أيام متتالية لحملة الثانوية العامة أو ما يعادلها، مؤكدة إمكانية تقديم كل من يحمل شهادة أعلى من السابق ذكرها.

وشددت قوات الطوارئ الخاصة في رئاسة أمن الدولة السعودية على ضرورة الحرص أثناء إدخال البيانات مشيرة إلى أنه في حال عدم تطابق البيانات المدخلة من قبل المتقدم مع الشهادات والمستندات المطلوبة سيتم رفض الطلب ولن ينظر فيه.

إرشادات هامة قبل التقديم على وظائف قوات الطوارئ

ونشرت عدة تنبيهات عامة للراغبين في التقديم على وظائفها منها:

عملية التسجيل لا تعني قبول الطلب إذ يخضع لمعايير القبول والمفاضلة.

يعد قرار لجنة القبول والتسجيل نهائياً ولا يحق الاعتراض عليه.

رقم جوال المتقدم هو الوسيلة المعتبرة للتواصل معه عن طريق الاتصال أو الرسائل النصية "sms"، وإبلاغه من خلالها عن مراحل القبول من عدمه.

معايير التقديم على وظائف قوات الطوارئ الخاصة في رئاسة أمن الدولة