تفاصيل زيارة وزيرة الخارجية الفرنسية لـ4 دول في المنطقة

تعتزم وزيرة الخارجية الفرنسية "كاترين كولونا"، التوجه إلى بيروت ضمن جولتها في المنطقة التي تبدأ الأحد المُقبل بزيارة تل أبيب،حسبما أفادت وسائل إعلام فرنسية، مساء اليوم الجمعة.

وستزور وزيرة الخارجية الفرنسية، ​لبنان​، في جولة على دول بالمنطقة وتشمل إسرائيل، الأردن ومصر، تأكيدًا على عدم تدهور الوضع الأمني في المنطقة وعلى إجراء مفاوضات سلام.

وأصيبت صحفية على أحد المواقع في جنوب لبنان، بعد استهداف الاحتلال الإسرائيلي لطواقم الصحفيين في المنطقة.

وزيرة الخارجية الألمانية تدعم تل أبيب: "اليوم كلنا إسرائيليون"

من ناحية أخرى، أعلنت وزيرة الخارجية الألمانية "أنالينا بيربوك"، خلال لقائها وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، "اليوم كلنا إسرائيليون"، مُعربة عن تضامنها مع تل أبيب، حسبما أفادت وسائل إعلام ألمانية، مساء اليوم الجمعة.

وجاء تأكيد بيربوك هذا خلال مباحثاتها مع وزير الخارجية الإسرائيلي في إطار زيارات تعريف وتضامن لزعماء العالم تنظمها الخارجية الإسرائيلية.

وكان وزير الخارجية الإسرائيلي قد زار نتيفوت برفقة بيربوك التي أطلعها على مركز العمليات وموقع قتل فيه ثلاثة من أفراد عائلة واحدة، حيث ذرفت بيربوك الدموع عندما سمعت كلمات يوني آشر وجيل رومان حول أن "إرهابيي "حماس" اختطفوا عائلتيهما إلى غزة".

بيربوك تدعم إسرائيل

وقال إيلي كوهين: "أشعر بالتقدير الكامل لأنالينا بيربوك على مجيئها إلى إسرائيل والموقف الثابت لألمانيا بأكملها إلى جانب شعب إسرائيل في هذا الوقت العصيب. ألمانيا تقف إلى جانب شعب إسرائيل وتدعم حقنا في حماية مواطنينا ضد منظمة "حماس" الإرهابية القاتلة".

من جهتها قالت بيربوك: "لقد رأينا الصور المروعة للهجوم الإرهابي، وهي صور لا ينبغي لأحد أن يراها. في مثل هذه الأيام، كلنا إسرائيليون، وأنا مصدومة ليس فقط كوزيرة للخارجية، بل كإنسانة وأم وابنة".