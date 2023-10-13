إطلاق BMW X5 وBMW X6 في مصر.. ننشر التفاصيل

أطلقت مجموعة جلوبال أوتو للسيارات، وكيل مجموعة BMW في مصر، الطرازيْن الجديدين BMW X5 وBMW X6 في السوق المحلية، علمًا بأن الموديلين الجديدين اللذين ينتميان إلي فئة السيارات الرياضية متعددة الأغراض (SAV) و (SAC) قد خضعا لتحسيناتٍ وتعديلاتٍ شاملة تضمَّنت لمساتٍ خارجيةً أكثر جرأةٍ و حدة عن أي وقت مضى، ومقصورة داخلية أكثر فخامةٍ وراحةٍ، إلى جانب الاستعانة بتقنيات متطوِّرة جديدة وأنظمة دفع معدَّلة، مما يجعل الطرازين الجديدين على بُعد أشواط طويلة مِن منافسيهما في الأسواق. وتتوافر BMW X5 الأحدث في مصر مِن خلال الفئتين xDrive40i وM60i ، في حين تتوافر السيارة BMW X6 الجديدة مِن خلال فئة واحدة فقط وهي M60i.

إطلالة رياضية

وبحسب بيان صحفي صادر عن مجموعة جلوبال أوتو للسيارات، وكيل مجموعة BMW في مصر، حصلت بوابة الوفد الإلكترونية على نسخة منه، تأتي السيارتان X5 وX6 الجديدتان بِطَلَّةٍ أكثر رياضيةٍ عن الموديليْن السابقيْن، ويعود الفضل في ذلك إلى الواجهتين الأمامية والخلفية المحدَّثتين، كما يأتي الطرازان بمصابيحَ أماميةٍ أنحف، فئة LED، مع أضواء LED نهارية على هيئة أسهم، بخلاف الصادمين الجديدين المدعَّميْن بفتحات تهوية عمودية تُعطي السيارتين مظهر Off-Road جذَّاب. أما عن الفئات M Performance مِن السيارتين، فتأتي بِطَلَّةٍ أكثرَ رياضيةٍ تتضمَّن بعض العناصر التصميمية سداسية الأضلاع أسفل BMW Kidney Grilleمع الاستخدام المكثَّف M Shadow Line على أكثر من موضع. وبخلاف المصابيح الامامية والخلفية الجديدة M Lights Shadow Line التي تعكس الهوية الضوئية المعقَّدة للسيارتين، جاءت X5 الجديدة بسقف بانورامي، وعجلات قياس ٢٠ بوصة اما الفئات الـ M Performance فتأتي بعجلات M الرياضية قياس 21 بوصة ، إلى جانب خاصية شَفط الأبواب والزجاج الجانبي الكاتم للصوت، وغيرِها من اللمساتِ المُمَيَّزَة الأخرى.

وبالإضافة إلى الخطوط الخارجية الجريئة، استفادت مقصورة الطرازين X5 وX6 الجديدتين مِن تعديلات ملحوظة على المقصورة الداخلية، أبرزُها الاستعانة بشاشة تعمل باللمس BMW Curved Display قياس ١٤.٩ بوصات تعمل بنظام التشغيلِ OS 8.0 ، إلى جانب لوحة عدَّادات رقمية قياس ١٢.٣ بوصات. كما جرى الاستغناء عن ذراع ناقل الحركة التقليدي لصالح زِرِّ تبديلِ سرعاتٍ أصغر حجمًا بجوار قرص iDrive الدائري Rocker Switch. ويُمكنُ كذلك ملاحظةُ الاستعانة بالعديد مِن الموادِّ عالية الجودة ناعمة الملمس التي تتضمَّنُ جلودَ "ميرينو" BMW Individual Merino Leather وفرشَ المخملي للسقف Alcantara M headliner، إلى جانب الأسطح الزجاجية العنصر الاكثر فخامة وتفرد Crystal element Crafted Clarity والذي يتضمن زر تشغيل المحرك بالإضافة الي قرص iDrive وناقل الحركة من كريستال Swarovski المصقول يدوياً.

ومِن ضمن تجهيزات الراحة والرفاهية الأخرى للموديلين X5 وX6 الأحدث، يمكن ذكرُ مكيِّف الهواء الأوتوماتيكي الذي يُمكن فصل درجةِ حرارته في أربع مناطق مختلفةٍ، ونظام الإضاءة الداخلية (مِن ١٥ لون)، ونظام BMW للتحكُّم بالإشارة وحركات اليد، ونظام عرض المعلومات على الزجاج الأمامي للسائق، فضلًا على المقاعد الأمامية ذات التحكم الكهربائي مع خاصية التدليك والتسخين والتهوية، وأيضًا باقة الإضاءة الترحيبية، وشاحن لاسلكي للهواتف، وكذلك النظام الصوتي عالي النقاء من فئة Harman Kardonالمكوَّن من ١٦ سمَّاعةً بقدرة ٤٦٤ واط، وغيرِها من التجهيزات الحصرية والمتنوِّعة مثلHeated & Cooled Cupholders ومساعد BMW الذكي IPA .

أما عن عناصر تصميمM Performance فتتضمَّنM Shadow Line الذي يضفي اطاراً من الاسود اللامع علي Window frame اطار الزجاج و الشبكه الأماميه kidney grille و مخارج العادم Exhaust Pipes و عوارض التحميل الأمتعه Roof Rails، ونظامُ M Sport Brakes، و أحزمه أمان M Seat belts، مع عجلة قيادة M steering wheel.

على صعيد تجهيزاتِ السلامةِ والأمانِ، استفادَتِ السيارتان BMW X5 وBMW X6 الجديدتان من مجموعة مختارة من الأنظمةِ التِّقَنِية المساعدة للقيادة وتجهيزات السلامة المميَّزة؛ منها نظام منع الانغلاق للمكابح (ABS)، ونظام المؤازرة للمكابح، وأيضًا نظام التحكُّم الديناميكي في الثبات (DSC)، ونظام التحكُّم في المكابح عند المنعطفات (CBC)، ونظام التحكُّم الديناميكي في كبح السيارة (DBC)، ونظام التحكُّم في جرِّ السيارة (DTC)، جنبًا إلى جنب مع نظام التحكُّم في هبوط السيارة في المنحدرات (HDC)، ونظام التحكُّم الإلكتروني في الثبات (ASC)، والنظام المقدم حديثاً PC-iBrake الذي يتحكم في تباطؤ السيارة في حالة الحوادث ، والإطاراتِ المتطوِّرة بتكنولوجيا السير دون هواء، ونظام مساعدة السائق على الانتباه أثناء القيادةِ، ناهيك عن نظام Brake Energy Re-generation، وكاميرا الرؤيةِ المحيطية، ومُثَبِّت السرعة مع خاصية الكبح للحفاظ على السرعة، ونظام مراقبة ضغط الهواء في الإطارات، وحسَّاسات الركن الأمامية والخلفية.

على الصعيد الميكانيكي، يستعين الطراز BMW X5 xDrive40i بمحرك بنزيني مدعَّم بتقنية TwinPower Turboسعة ٣ لترات، إلى جانب نظام Mild Hybrid بقدرة ٤٨ فولت. يُوَلِّدُ نظام الدفع ٣٨١ حصان مع أقصى عزم دوران يبلغ ٥٤٠ نيوتن-متر، كما يتَّصل بناقل حركة رياضي أوتوماتيكي 8 سرعات ينقل عزمَ الدوران إلى العجلات الأربع. ويمكن الوصول إلى سرعة ١٠٠ كم/ساعة في خلال ٥.٤ ثوانٍ، وتبلغ السيارة أقصي سرعة مقدارها ٢٥٠ كم /ساعة.

أما عن الطرازيْنِ BMW X5 M60i وX6 M60i ، فيأتيانِ مدعَّمانِ بمحرك مِن ثماني أسطوانات وهو المحرك الاحدث لدى الصانع البافاري حيث انة نفس المحرك الموجود بسيارة BMW XM الاقوي في طرازات BMW M يستعين بتقنيةِ TwinPower Turbo ، سعة ٤.٤ لترات مع نظامٍ Mild Hybrid، بقدرة ٤٨ فولت بدوره. يُوَلِّدُ هذا المحرك ٥٣٠ حصانًا مع أقصى عزمِ دوران يبلغ ٧٥٠ نيوتن-متر، كما يتَّصل بعُلبة تروس أوتوماتيكية من ثماني نسبٍ تَنْقُلُ عزمَ الدورانِ إلى العجلات الأربعِ. ويمكنُ الوصولُ إلى سرعة ١٠٠ كلم/ساعة من السكونِ مع هذا المحركِ في غضون٤.٣ ثوانٍ، قبل الوصول لسرعة قصوى مقدارها ٢٥٠ كم/ساعة.

وتستعين طرازات Performance M حصريًّا بنظام تعليق M Adaptive Suspension Professional، يتضمَّن نظام منع تمايل السيارة (ARS)، بخلاف نظام التوجيه النشط وتوجيه العجلات الخلفيةIntegral Active Steering ضمن التجهيزات القياسية.

ومن جانبه، علَّق محمد قنديل، الرئيسُ التنفيذيُّ لمجموعة جلوبال أوتو للسيارت، على هذه المناسبة بقوله: "نحن فخورون بتقديم الطرازيْنِ الجديدين BMW X5 وBMW X6 في السوق المصرية؛ فمع هذين العضوين الجديدين، نكون قد قدمنا للسوق المصري جميع طرازات عائلة X حيث يقدم مصنع BMW في مدينة السادس من أكتوبر الجيل الجديد من X3، X4 ، X5، X6وX7 بالإضافة ايضا الى طرازات X1, iX1 و iX المستوردة التي تم طرحها مؤخراً ، وهو ما يعزِّز مِن التزامنا نحو توفير أفضلِ ما تقدِّمه شركة BMW العالمية لعملائنا الأوفياء في مصر، وجديراً بالذكر انه تم تحديث نظام الدهانات في مصنع BMW ليتضمن الدهانات فائقة الجودة BMW Individual Paintwork لأول مرة في مصر وانتظروا المزيد مِن المفاجآت الحصرية مِن BMW في الفترة القادمة بإذن االله."

يُذْكَرُ أن مجموعة جلوبال أوتو توفر باقةً مميزةً لسيارات BMW، وهي صيانةٌ شاملةٌ تُغَطِّي تكاليفَ الصيانة الدورية لمدة ثلاث سنوات أو ٦٠.٠٠٠ كم (أيُّهما أقربُ)، بالإضافة الي ضمان السيارة الفريد من نوعه لجميع سيارات BMW في السوق المصرية لمدة خمس سنواتٍ أو ٢٠٠.٠٠٠ كم (أيُّهما أقربُ).