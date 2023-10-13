محافظ الأقصر: إقبال المواطنين للتبرع بالدم لصالح فلسطين يدل على المعدن الاصيل للمصريين

شارك المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، في حملة التبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطيني في ميدان صلاح الدين بوسط مدينة الأقصر، وهي الحملة التي تنظمها مؤسسة شفاء الأورمان التي تعمل تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وذلك بناء على توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأكد المستشار مصطفي الهم ، محافظ الأقصر، أن التبرع بالدم واجب على كل مواطن قادر علي التبرع مؤكدًا دعم مصر قيادة وشعبًا للأخوة في فلسطين ضد ما يتعرضوا له من عدوان غاشم.



وأضاف محافظ الأقصر أن التكدس والزحام الشديد على مواقع التبرع تدل على معدن الشعب المصري الاصيل الذي لا يفوت فرصة ليثبت أن مصر هي قلب العروبة النابض التي تقف دائما مواقف مشرفة لنصرة الشعب الفلسطيني.

ووجه محمود فؤاد الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، وعضو التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي، الشكر لمحافظ الاقصر علي دعمه لحملات التبرع بالدم ولكل أبناء الاقصر الذين التفوا لانجاح الحملة مشيرا أن الإقبال كبير ومن المتوقع أن يتزايد مساء اليوم.



وانطلقت حملة التبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطيني بمحافظة الأقصر اليوم الجمعة، في ثلاث مناطق وهي مدينة الأقصر ومدينة إسنا ومدينة أرمنت، وسط إقبال كبير من المواطنين .