فضيحة المراهنات تعصف بـ 12 لاعبًا من الدوري الإيطالي

يشهد الدوري الإيطالي، أزمة بتورط عدد كبير من اللاعبين في المراهنات الغير قانونية، بعد أزمة نيكولو فاجيولي.

بدأ الأمر مع ظهور أخبار توضح بالتفصيل أن نيكولو فاجيولي، لاعب يوفنتوس، يخضع للتحقيق بتهمة المراهنة على منصة غير قانونية، وهو ما اعترف به لاحقاً أمام النيابة العامة في تورينو، وسلم هاتفه إلى الشرطة، ومن ثم نطاق التحقيق. تم توسيع التحقيق.

بعد ذلك، أعلن المنتخب الإيطالي استبعاد كلًا من ساندرو تونالي لاعب نيوكاسل يونايتد، ونيكولو زانيولو لاعب أستون فيلا، من معسكر الفريق، وتحويلهم للتحقيقات في قضية المراهنات.

ولن يشارك الثنائي في مباراتي الفريق أمام مالطا وإنجلترا في تصفيات بطولة أمم أوروبا 2024.

تونالي وزانيولو



وكشف صحفي إيطالي، أن زانيولو لاعب روما السابق، راهن على بعض مباريات فريقه السابق عندما كان لاعب معهم، في مسابقة كأس إيطاليا.

ووفقا لما ذكرته التقارير، فإن التحقيق كشف عن أكثر من 12 لاعبا في الدوري الإيطالي، من بينهم أحد زملاء فاجيولي في يوفنتوس، متورطون في قضية المراهنة على منصة غير قانونية.

فاجيولي

وأشارت الصحيفة إلى أن التحقيق مستمر، منذ بضعة أسابيع بعد فتح تحقيق إثر رهان قامت به مجموعة إجرامية، وبالصدفة تم اكتشاف رهانات فاجيولي، بقيمة 100 ألف يورو.

وتتزايد الفضيحة وجدير بالذكر، أنه حال ثبوت تورط اللاعبين، فقد يتعرضون لعقوبة الإيقاف، عن ممارسة كرة القدم لمدة تصل إلى 3 سنوات.