من قلب مصر لشعب فلسطين.. الأزهر ينتفض لدعم الأقصى

مظاهرات حاشدة من قلب مصر لدعم فلسطين، شارك فيها جميع المصلين عقب انتهاء صلاة الجمعة بجامع الأزهر، وسط هتافات تصف مدى الغضب الذي يحمله جميع العرب تجاه الاحتلال الإسرائيلي، أطفال ونساء ورجال الجميع يردد "بالروح بالدم نفديكي يا فلسطين".

بالروح بالدم نفديكي يا فلسطين

نظم المصلون بجامع الأزهر، عقب صلاة الجمعة، مظاهرات تأييدًا للشعب الفلسطيني، تزامنا مع طوفان الأقصى وعمليات القصف التي تشهدها عزة، وحرب الإبادة التي تنتهجها إسرائيل حاليا.

شارك عدد كبير من النساء والشباب والفتيات وردد المتظاهرين هتافات لتأييد الشعب الفلسطيني، منها "بالروح بالدم نفديك يا أقصى" حاملين في أيديهم علم فلسطين.

الدعاء لنصرة شعب فلسطين

وحرص الدكتور حسن الصغير، الأمين العام لهيئة كبار العلماء وخطيب الجامع الأزهر، على الدعاء لنصرة الشعب الفلسطيني، في نهاية خطبته بصلاة الجمعة اليوم.

وكانت كلمات خطيب جامع الأزهر: اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، انصر أهل بيت المقدس، وثبتهم يا رب العالمين، اللهم مدهم بمددك وارزقهم بما يعينهم بأن يرفع عنهم أسرهم وأن يثبتهم إلى تحريره إلى يوم الدين.

وانتشرت صور المصلين عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهم يحملون العلم الفلسطيني ويهتفون ضد الاحتلال.