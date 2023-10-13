بعثة المنتخب الأوليمبي تغادر لمواجهة أوزبكستان وديا

غادرت بعثة المنتخب الأوليمبي لكرة القدم مطار القاهرة، متجهة إلى أوزبكستان لأداء مباراة ودية مع منتخبها يوم الاثنين المقبل فى إطار استعدادات الفراعنة للمشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 .

ويتخلل رحلة المنتخب الأوليمبي ترانزيت فى دبي لمدة 4 ساعات، ويرأس البعثة الكابتن محمد بركات عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المشرف على المنتخب.



سبق البعثة إلى أوزبكستان محمود حرب المدير الإداري للترتيب لاستقبالها والاطلاع بنفسه على أماكن التدريبات والإقامة.

قائمة منتخب الأوليمبي

وتضم بعثة المنتخب الأوليمبي 22 لاعبا ، ويغيب عن المباراة محمد مغربي وابراهيم عادل للإصابة وأحمد كوكا لارتباطه بمعسكر المنتخب الأول ومصطفي ميسي وماجد هاني ومحمود عبد الرسول لعدم استكمالهم أوراق السفر، وتم استدعاء محمد سمير بعد تأكد إصابة مغربي باجهاد فى عضلة السمانة وحاجته للراحة .