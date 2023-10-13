عباقرة الرافعي بطنطا يتأهل لدور الـ16 بمسابقة "العباقرة أصحاب"

فاز فريق العباقرة لمدرسة الرافعي الرسمية للغات التابعة لإدارة شرق طنطا التعليمية، وتأهل لدور ال١٦ في مسابقة العباقرة تحت إشراف دعاء محمد شوقي المشرف العام على الفريق ورعاية علا عز مديرة المدرسة، وذلك بعد حصوله على ٢٤٥ نقطة ، مقابل ٦٥ نقطة لفريق مدرسة سما مصر الدولية التابعة لإدارة الخليفة بالمقطم ـ محافظة القاهرة، بالموسم الثالث من برنامج "العباقرة أصحاب" مع الروائي عصام يوسف على شاشة "القاهرة والناس".

ضم فريق العباقرة لمدرسة الرافعي الرسمية للغات بطنطا، كيرلس فيكتور ، مروان طوسون ، يحيى هشام، يوسف الفوال، ياسمين مازن، مريم حجازي، منة حسن، آية النحال.

وبذلك يكون الفريق تأهل لدور ال١٦ في مسابقة برنامج "العباقرة أصحاب" حيث تدور فكرة البرنامج “ في إطار مسابقة تشويقية، بحيث تتحول كل إجابة صحيحة على أسئلة المسابقة إلى مبالغ مالية في "خزنة البنك الأهلي المصري"، التي خصصها بنك أهل مصر، لدعم أبطال مصر الرياضيين، انطلاقـًا من مبدأ المسؤولية الاجتماعية.