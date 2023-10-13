ملعب مونومنتال "وش السعد" على المنتخب الأرجنتين

حقق منتخب الأرجنتين، فوزا على باراجواي بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما على ملعب مونومنتال، ضمن منافسات الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم 2026.

وسجل هدف المباراة الوحيد نيكولاس أوتامندي، في الدقيقة الثالثة من عمر المباراة، ليحافظ أبطال العالم على سلسلة اللاهزيمة في التصفيات.

وشهدت المباراة تواجد ليونيل ميسي على مقاعد البدلاء بعد تعافيه من الإصابة، وشارك في الدقيقة 53 بدلا من جوليان ألفاريز.

وبتحقيق هذا الفوز واصل المنتخب الأرجنتيني، بقيادة ميسي سلسلة الانتصارات على ملعب مونومنتال.

وبحسب ما رصدته شبكة أوبتا المتخصصة في الإحصائيات، فإن ميسي لم يخسر أيا من المباريات الـ 24 التي خاضها على ملعب مونومنتال مع المنتخب الأرجنتيني.

ليصل نجم إنتر ميامي الأمريكي، للانتصار رقم 19 على ملعب مونومنتال، مقابل التعادل في خمس مباريات.

ميسي

يُذكر أن اللاعب البالغ من العمر 36 عامًا كاد أن يسجل هدفًا بعد مشاركته كبديل، لكن القائم منعه من تسجيل هدفين، الأول من ركلة ركنية والثاني من ركلة حرة.

وبهذا الانتصار، تنفرد الأرجنتين بطلة مونديال قطر، بصدارة المجموعة لتصفيات كأس العالم 2026، برصيد 9 نقاط من 3 انتصارات.

معلومات عن ملعب مونومنتال

تم افتتاح ملعب مونومنتال عام 1938، ويعُد أكبر ملعب في الأرجنتين بسعة 70,054.

هو الملعب الرئيسي لنادي ريفر بليت ويعتبر الملعب القومي الرئيسي في الأرجنتين، لعبت أول مباراة عليه في 25 مايو 1938 بين نادي ريفر بليت ونادي بينارول من الأوروغواي.