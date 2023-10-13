اليوم 4 مباريات مثيرة في المجموعة الأولى (أ)

ينتظر عشاق كرة القدم في الصعيد بفارغ الصبر انطلاق أولى مباريات دوري القسم الثاني الممتاز "ب"، حيث ستجرى 4 مباريات مثيرة في المجموعة الأولى (أ) في يوم الجمعة الموافق 13 أكتوبر. ستقام هذه المباريات على ملاعب الفرق وفقًا للجدول الزمني المحدد، عند الساعة الرابعة عصرًا.

تتنافس في المواجهة الأولى فريق اسمنت أسيوط ضد فريق شعب الأقصر، في مواجهة متوقعة ومثيرة بين الفريقين.

في المباراة الثانية، ستلتقي فرق شبان قنا وكيما أسوان، حيث ستتنافس الفرق على تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث.

على الجانب الآخر، يواجه فريق الومنيوم نجع حمادي وفريق قوص في المباراة الثالثة. من المتوقع أن تكون هذه المباراة مليئة بالحماس والتشويق.

أما في المواجهة الرابعة والأخيرة، ستجمع فريق ملوى بنظيره ديروط في صراع ملحمي من المتوقع أن يشهد تنافسًا قويًا بين الفريقين.

من المؤكد أن محبي كرة القدم في الصعيد يترقبون بفارغ الصبر هذه المباريات الرائعة في دوري القسم الثاني الممتاز "ب"، حيث يسعون لمشاهدة أداء الفرق وتقديمها أفضل ما لديها. ستكون هذه المباريات فرصة رائعة للفرق للتأكيد على قوتها ومهاراتها، وربما تكون بداية ناجحة لمسيرتها في المسابقة. نحن بالتأكيد في انتظار مشاهدة منافسات مثيرة وتمتع بمهارات اللاعبين في هذه البطولة الشيقة.