تشكيل السعودية المتوقع لمواجهة نيجيريا اليوم

استقر المدرب الإيطالي مانشيني المدير الفني لمنتخب السعودية، على تشكيل الصقور لمواجهة نيجيريا اليوم الجمعة، في أولى الوديات ضمن المرحلة الإعدادية الثالثة لتجهيز اللاعبين لكأس آسيا 2023 في قطر .

تشكيل السعودية المتوقع لمواجهة نيجيريا.. جاهزية ثلاثي وغياب ثنائي

أعلن الجهاز الطبي لمنتخب السعودية جاهزية الثلاثي سالم الدوسري وياسر الشهراني ومحمد كنو لمواجهة نيجيريا، بينما تأكد غياب كل من حسن كادش عن قلب الدفاع وزكريا هوساوي عن الظهير الأيسر بسبب الإصابة.

ومن المتوقع أن يعتمد المدرب الإيطالي مانشيني عن طريقة لعب 4-2-3-1، والتي تضم كل من:-

في حراسة المرمى: محمد العويس.

في خط الدفاع: سعود عبدالحميد – حسان تمبكتي – علي البليهي – ياسر الشهراني.

في خط الوسط الإرتكاز: سلمان الفرج – عبدالله الخيبري.

في خط الوسط الهجومي: سالم الدوسري - عبدالرحمن غريب - فراس البريكان.

في خط الهجوم: عبدالله الحمدان.

من المقرر ان تنطلق بداية مباراة السعودية ضد نيجيريا اليوم في تمام الساعة السابعة مساء اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على ملعب ستاد مونسيبال دي بورتيماو في البرتغال، والتي تنقل من خلال قنوات السعودية الرياضية KSA مباشرة في الوطن العربي.

يحتاج المنتخب السعودي لتحقيق الانتصار في اللقاء ليزيل فترة غياب 6 مباريات على التوالي تلقى فيها الهزيمة، سواء بالمباريات الرسمية أو الودية.