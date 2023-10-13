بث مباشر مباراة الأرجنتين وباراجواي في تصفيات امريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026

تقدم بوابة الوفد الإلكترونية بثًا مباشرًا لمشاهدة مباراة الأرجنتين وباراجواي والتي ستقام مساء اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر منافسات تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026 في أمريكا وكندا والمكسيك.

ويبحث منتخب الأرجنتين عن انتصاراته الثالث في ظل سعيه للانفراد بصدارة ترتيب تصفيات أمريكا الجنوبية لتصفيات كأس العالم، بينما يبحث باراجواي عن انتصاراته الأول.

ويتصدر منتخب الأرجنتين الترتيب بالتقاسم مع البرازيل برصيد 6 نقاط لكل منهما بينما يحتل باراجواي المركز الثامن بنقطة واحدة في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم.

يمكنك مشاهدة البث المباشر لمباراة الأرجنتين وباراجواي في تصفيات أمريكا الجنوبية لكأس العالم 2026 بأكثر من رابط من هنا

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القنوات الناقلة لمباراة الأرجنتين وباراجواي

يمكنكم الاستمتاع بمشاهدة بث مباشر مباراة الأرجنتين وباراجواي من خلال قنوات شركة الرياضة السعودية مباشرة في الوطن العربي بتعليق فارس عوض مباشرة في الوطن العربي.

يمكنكم مشاهدة مباراة الأرجنتين وباراجواي فجراليوم الجمعة، والتي تنطلق في تمام الساعة 02:00 بتوقيت مصر والسعودية.