عاجل
عبدالسند يمامة: استقلال مصر مرتبط بحزب الوفد.. وعازم على النجاح في الانتخابات رئيس حزب الوفد: لم نواجه آي عراقيل في حملتنا الانتخابية نهائيا اقرأ غدًا بالوفد.. عبدالسند يمامة: برنامج اقتصادي شامل لمصلحة الوطن والمواطن عبدالسند يمامة: المعركة الانتخابية الرئاسية بمثابة عودة لحزب الوفد مجموعات نارية لـ كأس أمم أفريقيا 2023 في كوت ديفوار
الخميس 12 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

حلوى صحية للانش بوكس| طريقة عمل كيكة الموز بالقرفة والزبيب

كيكة الموز بالقرفة
كيكة الموز بالقرفة والزبيب

كيكة الموز بالقرفة والزبيب من الحلويات اللذيذة التي تتميز بنكهة مميزة ومكونات صحية يمكنك صنعها لأولادك في اللانش بوكس، كبديلة للحلويات المصنعة مجهولة المصدر، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضيرها بالخوطات.


 

طريقة عمل كيكة الموز بالقرفة والزبيب

المقادير

 2 كوب دقيق

كوب ونصف سكر

كوب زبيب

نصف كوب حليب

نصف كوب زيت الذرة

ربع كوب مجروش من عين الجمل

2 حبة بيض

4 حبات موز مهروس

ملعقة صغيرة قرفة (ناعمة) 

ملعقة صغيرة فانيليا

2 ملعقة صغيرة بيكينج بودر

نصف ملعقة صغيرة بيكينج صودا

رشّة ملح

 

طريقة التحضير

حمّي الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.

ادهني قالب كيك بالقليل من الزيت.

في وعاء ضعي الدقيق، والبيكنج باودر، والبيكنج صودا، والقرفة، والملح، وقلبي المكونات حتى تتداخل، ثم نخّليها.

اخفقي البيض باستخدام المضرب الكهربائي في وعاء عميق، ثم أضيفي إليه الفانيليا والسكر، واخفقي المزيج جيداً.

أضيفي الزيت، والحليب، والموز، والزبيب، والجوز، واخلطي جيداً، ثم أضيفي خليط الدقيق والقرفة تدريجياً مع الخفق حتى تمام التجانس.

اسكبي المزيج في القالب وأدخليه إلى الفرن لحوالي 40 دقيقة حتى ينضج الكيك.

أخرجي القالب من الفرن، واتركيه جانباً حتى يهدأ، ثم ارفعي الكيك من القالب بحرص وقطعيه إلى شرائح وقدميه.

مواد متعلقة

حضري صوص الزبادي الصحي مع البطاطس المقلية واستمتعي بمذاق لذيذ

صحية وخفيفة| طريقة عمل سلطة زبادي بالخيار والنعناع

المصممة المغربية مريم لبيض تشعل إنستجرام بالأسود الساحر ونظارة شمسية من الألماس

محمد ثروت يصدم الحضور ببدلة صفراء وظهور مميز لماجدة زكي بعد غياب 22 عاما

ديانا هشام تغير ملامحها وتفاجئ متابعيها بلوك جريء

لاميتا فرنجية .. فستان جذاب وأنوثة طاغية وسط الصحراء

الجمهور يشن هجوما على هيفاء وهبي.. ومعلقون يطالبون بإلغاء المتابعة

أبرز فوائد زيت الليمون وطريقة استخدامه لتنظيف الأرضيات
الجريدة الورقية