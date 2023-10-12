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الخميس 12 أكتوبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

الكنيست الإسرائيلي يُوافق على تشكيل حكومة وحدة طارئة

الكنيست الإسرائيلي
الكنيست الإسرائيلي

وافق "الكنيست الإسرائيلي"، على تشكيل حكومة الطوارئ طوال مُدة الحرب، وذلك في خضم الحرب المُندلعة مع حركة حماس لليوم الخامس على التوالي، حسبما أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الخميس.

وأدى عضو المعارضة بيني جانتس و4 أعضاء من حزبه اليمين كوزراء في الحكومة، التي رفض زعيم المُعارضة يائير لبيد الانضمام إليها.

وستضم حكومة الحرب نتنياهو وجانتس ووزير الدفاع الحالي يوآف جالانت وسيكون كل من القائد السابق للجيش من حزب جانتس غدي آيزنكوت ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر مراقبين.

وقال نتنياهو أمام الكنيست قبل التصويت: "الوحدة التي نبنيها تبعث برسالة قوة كبيرة"، متعهدا "بتدمير حماس".

نتنياهو مُعلقًا على الوضع في إسرائيل: "سنشهد أيامًا صعبة"

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، "بنيامين نتنياهو"، أن بلاده ستشهد أيامًا صعبة، زاعمًا أنها لن تُقدم "تنازلات"، حسبما أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الخميس.

وقال نتنياهو، أمام الكنيست الإسرائيلي: "إن إرسال أمريكا حاملة طائرات هجومية أمر في غاية الأهمية".

وفي وقت سابق من اليوم، قال زعيم المُعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد: "إن فشل الحكومة الإسرائيلية لا يغتفر".

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، أوضح لابيد، أنه لن ينضم إلى حكومة الطوارئ المشكلة لإدارة الحرب الحالية مع حماس.

وصرح زعيم المُعارضة الإسرائيلية حول حكومة الطوارئ: "يُمكنهم تقديم النصائح ولكن نتنياهو لن يستمع".

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