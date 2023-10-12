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الخميس 12 أكتوبر 2023
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د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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السيسي: مصر مستعدة للوساطة في الصراع الفلسطيني دون قيد أو شرط (فيديو)

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن كل صراع لا يؤول إلى السلام، هو عبث لا يعول عليه؛ داعيا كل الأطراف إلى إعلاء لغة العقل والحكمة، والالتزام بأقصى درجات ضبط النفس، وإخراج المدنيين والأطفال والنساء من دائرة الانتقام الغاشم، والعودة فورًا للمسار التفاوضي، تجنبًا لحرائق ستشتعل لـن تتـرك قاصيًا أو دانيًا إلا وأحرقته.

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نص كلمـة الرئيس السيسى خلال حفل تخرج دفعات جديدة من الكليات العسكرية

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الرئيس السيسى يصدر قرارا جمهوريا بتجديد تعيين الضوينى وكيلا للأزهر

 وأوضح خلال كلمته بحفل تخرج طلاب الكليات والمعاهد العسكرية، اليوم الخميس، أن مصر مستعدة لتسخير كل قدراتها وجهودها للوساطة، وبالتنسيق مع كل الأطراف الدولية والإقليمية الفاعلة دون قيد أو شرط.

 وأكد أن سعي مصر للسلام واعتباره خيارها الاستراتيجي يحتم عليها ألا تترك الأشقاء في فلسطين الغالية، وأن نحافظ على مقدرات الشعب الفلسطيني الشقيق، وتأمين حصوله على حقوقـه الشـرعية فهذا هو موقفنا الثابت والراسخ، وليس بقرار نتخذه بل هو عقيدة كامنة في نفوسنا وضمائرنا.

السيسي: نأمل بأن تعلو أصوات السلام

وأوضح السيسي: “أننا آملين بأن تعلو أصوات السلام، لتكف صرخات الأطفال، وبكاء الأرامل ونحيب الأمهات ولن يتأتى ذلك، إلا بتوفير أقصى حماية للمدنيين من الجانبين فورًا، والعمل على منع تدهور الأحوال الإنسانية، وتجنب سياسات العقاب الجماعي، والحصار والتجويع والتهجير”.

وأكد السيسي أن مصر تدير سياستها بشكل يهدف للسلام والتنمية والبناء والتعاون، موضحا: “أننا لا نتطلع خارج حدودنا القائمة وليس لدينا أطماع في أرض وقدرات الآخرين”.

وقد وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ قليل إلى مقر الكلية الحربية لحضور حفل تخرج دفعة جديدة من طلبة الكليات والمعاهد العسكرية.

انطلقت احتفالية تخريج دفعة جديدة من الكليات العسكرية 2023، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعزف السلام الوطنى، وذلك بمقر الكلية الحربية.

حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي، على توجيه  التحية لأسر طلاب الأكاديمية والكليات العسكرية قبل بدء حفل تخرج دفعة جديدة من طلاب الأكاديمية العسكرية.

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